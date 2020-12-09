Между главами МИД Ирана и Азербайджана состоялась встреча (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Ирана Тегеране состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Министры обсудили Нагорный Карабах, региональные вопросы и двусторонние отношения.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

"Иран приветствует освобождение оккупированных территорий и результаты, достигнутые в рамках политики позитивного соседства, а также поддерживает политическое урегулирование конфликта", - написал Хатибзаде.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)