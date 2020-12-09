Парламентский комитет утвердил кандидата на должность председателя Счетной палаты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству было рассмотрено заключение о кандидатуре Вугара Тапдыг оглу Гюльмамедова на должность председателя Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе (парламент), председатель комитета Таир Миркишили отметил, что в госбюджет, по результатам аудита, проведенного Счетной палатой за последние годы, было возвращено более 130 миллионов манатов.

Он подчеркнул, что в работе учреждения проявляются значительные качественные изменения.

"На все запросы, поступающие в Счетную палату, своевременно дается ответ. С 2017 года издается журнал "Государственный аудит". Примечательно, что представленные в Милли Меджлис документы по разработке и исполнению государственного бюджета подготовлены с высоким профессионализмом. Вугар Гюльмамедов внес значительный вклад в усовершенствование этих процессов", - сказал Миркишили.

На основании статьи 12 закона Азербайджана "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана" Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству считает целесообразной кандидатуру Вугара Тапдыг оглу Гюльмамедова на должность председателя Счетной палаты Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)