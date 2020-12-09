Агдам теперь знают как "город-призрак" - госсекретарь МИД Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агдам, который когда-то был одним из развитых городов Азербайджана, теперь знают как "город-призрак".

Об этом на своей странице в "Facebook" написал госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано, сообщает в среду Trend.

Делясь впечатлениями о поездке в освобожденный город Агдам, Стефано отметил, что в городе, в котором когда-то проживали десятки тысяч людей, сейчас наблюдается упадок, могилы разрушены, мечети превращены в хлев.

Подчеркнув, что эти земли были переданы Азербайджану согласно подписанному трехстороннему заявлению, Манлио Ди Стефано подчеркнул, что правительство Италии предложило Азербайджану сотрудничество в сфере охраны и восстановления культурного наследия на этих территориях, проведения работ по восстановлению инфраструктуры.

Госсекретарь МИД Италии также поделился фотографиями из Агдама.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)