Участники Отечественной войны Азербайджана будут награждены еще рядом орденов и медалей - список наград

БАКУ /Trend/ - Накануне распоряжениями, подписанными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряду военнослужащих Азербайджана были присвоены звания «Национальный герой Азербайджана» и «Герой Отечественной войны», еще группа военнослужащих была удостоена орденов "Зефер" и "Карабах", сообщает в четверг Trend.

Награждения будут продолжены, и участники Отечественной войны будут удостоены медалей "Отважный боец", "За отличие в боях", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За заслуги в тылу в Отечественной войне".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)