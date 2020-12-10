Президент Ильхам Алиев: Сегодня исторический день

БАКУ /Trend/ - Сегодня исторический день. Сегодня на площади "Азадлыг" проводится Парад Победы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на Параде Победы на площади "Азадлыг" в Баку.

«Сегодня исторический день, я рад, что мой брат Президент Эрдоган выступает на этом параде. Это показывает наше единство и братство. Мы с первых дней чувствовали поддержку Турции!» - сказал глава государства.