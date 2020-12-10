Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
БАКУ /Trend/ - 10 декабря состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Trend, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.