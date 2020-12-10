Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - 10 декабря состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.