Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика 10 декабря 2020 15:59 (UTC+04:00)
Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - 10 декабря состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ADY Konteyner продолжит транспортировку турецкого груза в Китай фидерным судном Beket Ata (ФОТО)
ADY Konteyner продолжит транспортировку турецкого груза в Китай фидерным судном Beket Ata (ФОТО)
ООО «Учреждение коммунальных услуг» подписало контракт на более чем 900 тыс. манатов на приобретение транспорта
ООО «Учреждение коммунальных услуг» подписало контракт на более чем 900 тыс. манатов на приобретение транспорта
Авиасообщение Узбекистана с Европой планируется возобновить с 2021 года
Авиасообщение Узбекистана с Европой планируется возобновить с 2021 года
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлены еще два пациента с COVID-19, покинувшие место проживания Общество 16:33
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в заседании СМИД СНГ Туркменистан 16:25
В Латвии зарегистрировано 20 компаний с туркменским капиталом Бизнес 16:16
Для большинства стран более подходящей является вакцина Sinovac Общество 16:15
Азербайджан и Турция намерены довести объем внешнеторговых операций до $15 млрд Экономика 16:06
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один Политика 15:59
Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 15:59
Парад победы в Баку - презентация, которая вызывает гордость у друзей и чувство ревности у врагов Политика 15:56
Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом Финансы 15:51
Программу развития национальной платежной системы приняли в Казахстане Финансы 15:50
Минфин Азербайджана разместит на фондовой бирже процентные облигации Финансы 15:42
Грандиозный парад Победы (ФОТОСЕССИЯ) Политика 15:33
Объемы инвестиций Турции в Азербайджан в первом полугодии 2020 года составили более $250 млн Бизнес 15:31
Информационный час, посвященный шехиду Гасанаге Ширвани (ФОТО/ВИДЕО) Социум 15:30
Вице-президент немецкой компании о будущих технологиях в области медицины ИКТ 15:28
Узбекнефтегаз объявляет тендер на предоставление услуг по составлению проекта горного отвода Тендеры 15:23
Аэропорт в Узбекистане закупит компьютерное оборудование Тендеры 15:15
Туркменистан нарастит производство импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции Бизнес 15:11
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость и международное право Политика 15:10
Посредством кяризов в Азербайджане ежегодно можно получать до 350 млн кубометров воды Экономика 15:03
TƏBİB распространило сообщение о случаях отравления в больницах Баку Общество 14:54
Россельхознадзор не согласовывал решение о запрете ввоза в РФ азербайджанских томатов и яблок с Кремлем Экономика 14:53
Нефтегазовый экспорт из Азербайджана в Турцию резко вырос за последние 5 лет -ЦАЭРКА Бизнес 14:47
Азербайджан с начала текущего года сократил внешнеторговый оборот напитков Бизнес 14:44
Новое соглашение агентства инноваций позволит азербайджанским предпринимателям выйти на европейские рынки ИКТ 14:40
Верю, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит писать летопись - Президент Турции Политика 14:36
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли Политика 14:36
На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:30
Если армянский народ сделает выводы из событий в Карабахе, это приведет к началу новой эры в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14:29
Азиатский банк развития улучшил экономические показатели по Азербайджану Финансы 14:28
ADY Konteyner продолжит транспортировку турецкого груза в Китай фидерным судном Beket Ata (ФОТО) Транспорт 14:25
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану выросла на 15 процентов Финансы 14:25
В Туркменистане открылось предприятие по выпуску сухих строительных смесей Бизнес 14:23
Экономические отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на стратегическом партнерстве Бизнес 14:16
Объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Грузию сократился Финансы 14:12
TAP превратит Грецию в важнейший транзитный хаб - министр Энергетика 14:09
В Азербайджане вдвое увеличились долгосрочные кредиты сектора недвижимости Финансы 14:07
Геодезические изыскания в рамках IGB будут завершены в ближайшие дни Энергетика 14:05
В столице Туркменистана открылось новое ковровое предприятие Бизнес 14:03
В Азербайджане стартовал проект страховых тренингов международного уровня Финансы 13:59
Президент Ильхам Алиев: Сегодня исторический день Политика 13:54
Большая часть наемных работников Азербайджана задействована в государственном секторе Бизнес 13:52
Машиностроительная отрасль Казахстана сохраняет стабильный рост на уровне 116,4% Бизнес 13:50
Мы тебя обнимем крепко… - известные певцы спели о городе Шуша (АУДИО) Социум 13:46
Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой Азербайджана - сын Ильгара Мирзоева Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Индекс потребительских цен в Азербайджане в ноябре повысился Финансы 13:17
В Туркменистане будет создан центр поддержки экспортеров Бизнес 13:09
Государственное морское агентство Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT" Общество 13:02
Азербайджанская школьница исполнила музыкальное поздравление в честь и в память о героях Второй Карабахской войны (ВИДЕО) Общество 12:58
Спрос азербайджанских банков на инвалюту продолжает расти Финансы 12:53
Азербайджанские депутаты сегодня сдают тесты на коронавирус Общество 12:49
В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) Политика 12:49
Трем Национальным героям Азербайджана назначены ежемесячные президентские пенсии Общество 12:45
Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на €100 млн и €35 млн соответственно Европа 12:44
Народный артист Азербайджана выступит на сцене Ковент-Гардена Культура 12:40
Минфин Туркменистана проведет очередной аукцион по продаже госсобственности Финансы 12:36
Узбекистан экспортировал лакокрасочной продукции на 1,3 миллиона долларов Узбекистан 12:36
TƏBİB предупредил больных COVID-19, лечащихся дома Общество 12:35
Импорт продукции из Узбекистана в Азербайджан в годовом исчислении увеличился Бизнес 12:25
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Аллею шехидов (ВИДЕО) Политика 12:25
Панно из номеров армянских автомобилей с надписью "Карабах- это Азербайджан!" (ФОТО) Общество 12:16
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО) Политика 12:15
Минобороны Турции распространило публикацию в соцсети в связи с Парадом Победы в Баку (ВИДЕО) Политика 12:06
Мать Полада Гашимова выразила признательность за присвоение ее сыну звания "Национальный герой Азербайджана" (ВИДЕО) Общество 11:55
ООО «Учреждение коммунальных услуг» подписало контракт на более чем 900 тыс. манатов на приобретение транспорта Транспорт 11:42
USAID оказало содействие Узбекистану в разработке процедуры мониторинга водных ресурсов Узбекистан 11:35
AZAL продолжит спецрейсы в период карантинного режима Общество 11:32
Азербайджан незначительно увеличил экспорт помидоров Бизнес 11:25
Пожертвования в Фонд "YAŞAT" можно будет перечислять через портал госплатежей Финансы 11:14
Азербайджан за 44 дня освободил свои земли, но об этой победе будут говорить еще 44 года и дольше – Хулуси Акар Нагорно-карабахский конфликт 11:03
Перечисления средств в Фонд «YAŞAT» при помощи мобильного приложения Международного Банка Азербайджана Экономика 10:54
Цена азербайджанской нефти держится на уровне $49 за баррель Финансы 10:47
Член правления "АзИз" посвятила концерт Параду Победы в Баку (ВИДЕО) Общество 10:44
Михаил Гусман рассказал об отношениях между Россией и Германией (ВИДЕО) Россия 10:37
Участники Отечественной войны Азербайджана будут награждены еще рядом орденов и медалей - список наград Политика 10:37
В Туркменистане ведется работа по наращиванию экспорта текстиля Бизнес 10:35
В Туркменистане продолжается процесс цифровизации товарно-сырьевой биржи Бизнес 10:17
Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке – маркетолог Экономика 10:07
Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной Общество 10:05
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:05
Авиасообщение Узбекистана с Европой планируется возобновить с 2021 года Транспорт 10:05
В Азербайджане стартовал первый вебинар по дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО) Общество 09:51
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:30
Компания PAYSİS расширяет спектр инновационных услуг в Азербайджане ИКТ 09:21
Казахстан и Россия совместно займутся оздоровлением бассейна реки Урал Казахстан 08:55
В Грузии введены ограничения на посещение музеев и музеев-заповедников Грузия 08:53
Иран включил в санкционный список посла США в Йемене Политика 08:50
Facebook назвала иски властей США "пересмотром истории" ИКТ 08:43
Сингапур и Британия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли Экономика 08:26
Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды Общество 07:56
777 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:45
Сегодня в Баку пройдет Парад Победы Политика 07:43
В Грузии правительственную помощь в размере 300 лари уже получили 14 302 человек Грузия 07:43
Вице-президент США назвал имена участников американской лунной программы Artemis США 07:27
Правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО Другие страны 07:10
В Грузии выявлено 4 734 новых случая коронавируса, 3 895 человек выздоровели Грузия 06:52
Вакцина AstraZeneca появится в доступе в США не раньше середины 2021 года США 06:48
Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси Спорт 06:25
Власти Амстердама ужесточат правила украшения домов на Рождество Европа 06:07
В США лишь 47% респондентов заявили, что планируют делать прививку от коронавируса США 05:46
Все новости