Армения должна ответить за все - Эрдоган

БАКУ/Trend/- Все города опустошены, все села сравняли с землей, разрушены даже кладбища. Разрушены мечети, минареты. Армяне не только уничтожили все, но и разграбили исторические и культурные памятники, природные ресурсы. Они должны ответить за все это.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

«Во время войны под прицелом оказались и такие азербайджанские земли, как Гянджа, Тертер, Агдам, Барда, Агджабеди. Сто мирных жителей стали шехидами, матери потеряли детей, дети – родителей. В результате атак были ранены и 416 наших братьев. Законы войны были грубо нарушены, человеческое достоинство попрано. У тех, кто якобы не видит это, ослепли не только глаза, но и совесть. Они должны ответить за все»,- отметил он.