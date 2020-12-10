Фонд "YAŞAT" играет важную роль в полном охвате социальной заботой людей, пострадавших от войны - депутат

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" играет важную роль в полном охвате социальной заботой людей, пострадавших от войны.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили.

По его словам, социальная политика, проводимая государством в области материального обеспечения и предоставления льгот пострадавшим от войны, а также обеспечения их жильем и автомобилями, крайне всеобъемлюща.

"Наряду со всем этим, в последнее время все больше членов общества желают принять активное участие в этом процессе. Такая практика уже существует. Это подтверждают и пожертвования отдельных членов общественности, физических и юридических лиц в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в Фонд помощи вооруженным силам.

Желание рядовых граждан, отдельных физических лиц оказать помощь людям, принявшим участие в Отечественной войне, семьям шехидов и инвалидов наряду с государством, сделало необходимым формирование централизованной платформы в этих целях. Безусловно, были и те, которые злоупотребляли этим желанием людей, некоторые из них были арестованы. С этой точки зрения создание такого фонда гарантирует, что соответствующая работа будет более прозрачной и эффективной, а также будет централизованной. Думаю, что отныне этот фонд будет выполнять важную работу по координации усилий государства и населения по социальной защите людей, пострадавших от войны", - Таир Миркишили.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)