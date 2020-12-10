Очень скоро мы сможем путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана и Турции смогут путешествовать между двумя странами только с удостоверениями личности.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Протокол, подписанный с моим братом Джейхуном Байрамовым, позволит нам очень скоро путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности. "Одной нации, двум государствам" подобает именно это!", - написал Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)