Президент Ильхам Алиев: Мы договорились, иншаллах, вместе с Президентом Эрдоганом поехать в Шушу после строительства новой автомобильной дороги

БАКУ/Trend/- Сегодня мы одновременно глядя в будущее, высказываем свои мысли о развитии освобожденных земель. Карабах станет одним из самых красивых регионов мира. Уверен, что с помощью наших турецких братьев мы добьемся этого. Сегодня мы уже говорили о конкретных проектах – дорожных, железнодорожных, инфраструктурных проектах. Турецкие и азербайджанские компании будут вместе участвовать во всех этих проектах. Их реализация за короткое время привнесет новое дыхание в регион.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Хочу еще раз от имени азербайджанского народа и от своего имени выразить глубокую признательность братскому турецкому народу. В эти дни Турция продемонстрировала большую поддержку, солидарность с нами. И не только политики, но и все министры во главе с Президентом, Великое национальное собрание Турции, а также общественные активисты, представители медиа. Рискуя своей жизнью, они днем и ночью готовили репортажи из боевых зон, и именно благодаря этим репортажам мир узнавал о происходящих событиях. Хочу передать приветствия и глубокую признательность нашим братьям и сестрам в Турции, которые радовались нашей Победе так же, как и мы. Мы вместе, это так сегодня, так будет и завтра, и всегда. Турецко-азербайджанское единство нерушимо, вечно!

Еще раз добро пожаловать, дорогой Брат. Добро пожаловать на Вашу родину. Мы всем сердцем любим Вас. Сегодня азербайджанский народ продемонстрировал Вам свою любовь на улицах. Мы договорились, иншаллах, вместе поехать в Шушу после строительства новой автомобильной дороги, которую построят турецкие компании»,- сказал глава государства.