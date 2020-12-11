Итоги 44-дневной войны обрадовали ваших братьев в Турции точно так же, как они обрадовали моих братьев в Азербайджане - Эрдоган

БАКУ/Trend/- От своего имени и от имени моего народа выражаю признательность моему уважаемому Брату, господину Президенту за это выступление, особенно в День Победы. От себя лично и от имени моей делегации и народа еще раз поздравляю с Победой моего Брата, под лидерством которого она была одержана, и в его лице всех моих азербайджанских братьев.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Действительно, итоги 44-дневной войны обрадовали ваших братьев в Турции точно так же, как они обрадовали моих братьев в Азербайджане. Эту радость испытываем мы все – и я, и мой народ. Эту радость испытали и наше правительство, и значительная часть парламента. Точно так же эту радость разделила значительная часть печатных и видео медиа, которые постоянно вместе отмечали эту Победу и доводили свои месседжи.

Мы прибыли сегодня на эти мероприятия по приглашению моего Брата и, увидев эту радость на проспекте, поняли, что такая Победа может вызвать именно такую радость. Естественно, мы должны поздравить с такой Победой. Да ниспошлет Аллах возможность и дальше, иншаллах, продолжить этот процесс»,- сказал он.