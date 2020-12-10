Прямые путешествия между Турцией и Азербайджаном будут осуществляться по удостоверению личности

БАКУ /Trend/ - 10 декабря 2020 года между правительством Азербайджана и правительством Турции был подписан Протокол № 1 о внесении изменений в Соглашение о взаимном безвизовом режиме, подписанном в Баку 25 февраля 2020 года между правительствами Азербайджана и Турции. Протокол был подписан министрами иностранных дел обеих стран.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе МИД, согласно соглашению, подписанному 25 февраля этого года, граждане двух стран, имеющие общегражданские паспорта, могли путешествовать в эти страны без визы и находиться в стране без визы в течение 90 дней. После вступления в силу Протокола, подписанного в дополнение к Соглашению, граждане двух стран смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими документами для пересечения границы и находиться без визы в течение 90 дней на территории страны.

Отмечается, что это правило будет применяться только к гражданам двух стран, путешествующим напрямую между Турцией и Азербайджаном. Граждане, желающие поехать в третьи страны через Турцию и Азербайджан, должны использовать паспорт.

Подчеркивается, что Азербайджан впервые в своей истории подписал соглашение об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы.

Стороны также приняли решение сотрудничать в целях пресечения использования поддельных документов для пересечения границ. Это в свою очередь создаст новые возможности для укрепления безопасности границ между двумя странами.