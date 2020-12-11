Шуша – это история. Увидеть Шушу, прочувствовать ее историю – большая радость и для нас - Эрдоган

БАКУ/Trend/- Сегодняшние церемонии, сегодняшнее волнение, естественно, создали совершенно иную ситуацию. Уверен, что с возникновением этой новой ситуации Азербайджан предпримет шаги, направленные на формирование очень серьезной инфраструктуры в регионе. Как мне известно, иншаллах, будут построены дороги, железнодорожные линии, господин Президент принял решение в связи с этим, и после строительства дорог из Нахчывана в Зангилан, из Зангилана на север ситуация изменится.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Желаем по завершении строительства этих дорог летом вместе поехать в Шушу по новой дороге, вместе посетить Шушу. Шуша – это история. Увидеть Шушу, прочувствовать ее историю – большая радость и для нас. Мы хотим пережить эти чувства. Пусть возрадуется душа наших шехидов. У нас столько шехидов, раненых - да ниспошлет Аллах им исцеления. Наши шехиды погибали с верой. Пусть возрадуется душа всех наших шехидов. Мы должны почувствовать этот зов их души. Сможем? Сможем, иншаллах, потому что они не погибли, они живы. Сегодня нам было особенно приятно увидеть наших гази. Они стали гази не просто так. В основе их борьбы лежала идея. Какая? Вернуть Карабах истинным хозяевам, и гази вместе с шехидами смогли сделать это»,- отметил Эрдоган.