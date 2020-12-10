На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты поговорили о будущем отношений России со странами Южного Кавказа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и "Вестника Кавказа", азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, как будут складываться отношения России со странами Южного Кавказа и в регионе в целом.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие политолог Дмитрий Бабич, руководитель Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов и главный редактор сайта Большой Ближний Восток Али Гаджизаде.