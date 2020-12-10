В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

Как сообщает Trend, на параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Командовал парадом Победы, посвященным великой Победе Азербайджана в Отечественной войне – операции "Железный кулак", заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев.

В параде приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде также была показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Военный оркестр исполнил "Азербайджанские фанфары".

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств поприветствовали солдат.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Дорогие военнослужащие.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Прежде всего, прошу почтить минутой молчания светлую память наших шехидов, погибших в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Сегодня исторический день. Сегодня на площади Азадлыг проходит парад Победы. Очень рад, что, приняв мое приглашение, на параде присутствует Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время в параде участвуют прибывшая из Турции представительная делегация, турецкие солдаты и офицеры. Это еще раз демонстрирует наше единство, дружбу и братство.

С первых дней, точнее, с первых часов, Отечественной войны мы чувствовали поддержку Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов поддержал правое дело Азербайджана. Его открытые, однозначные и жесткие заявления очень обрадовали азербайджанский народ. Мой брат сказал, что в этой войне прав Азербайджан, сказал, что Азербайджан не один, Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это – проявление нашего единства, братства. Политическая и моральная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, вызывает чувство гордости, радует каждого гражданина Азербайджана. Сегодня, вместе присутствуя на параде Победы, мы еще раз демонстрируем наше единство нашим народам, а также всему миру.

Одержав в течение 44 дней блестящую победу, Азербайджан нанес поражение Армении и положил конец оккупации. Каждый из этих 44 дней – наша славная история. Каждый день Азербайджанская армия продвигалась вперед, каждый день освобождала новые города, села, поселки, высоты. Азербайджанские солдаты и офицеры сражались с одной целью: положить конец этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала справедливость, восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого.

Около 30 лет территории Азербайджана находились под оккупацией. В начале 1990-х годов захватническая политика Армении против Азербайджана привела к оккупации наших земель. На самом деле агрессорская политика Армении началась еще в конце 1980-х годов. В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в нынешней Республике Армения, были изгнаны с земли предков. Зангезур, Гейча, Иреван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях, однако руководство Армении изгнало в то время сотни тысяч азербайджанцев с родных земель. После этого та же картина наблюдалась в Нагорном Карабахе, армянская сторона силой оружия совершила военное преступление против мирного населения Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид. Вслед за этим оккупация в мае 1992 года Шуши и Лачина создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Оккупация в апреле 1993 года Кяльбаджарского района еще более осложнила наше положение и фактически привела к продолжению в дальнейшем захватнической политики.

Долгие годы мы доводили правду по этому вопросу на всех международных мероприятиях, была проделана большая работа, и она дала эффект. Несмотря на то, что мы восстановили территориальную целостность на поле боя, считаю, что предпринимаемые в последние годы политические и дипломатические усилия дали свои плоды, все ведущие международные организации признали и поддержали территориальную целостность Азербайджана. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент и другие организации поддержали правое дело Азербайджана. Таким образом, была создана правовая основа для урегулирования конфликта. Одновременно в результате наших целенаправленных усилий до мировой общественности была доведена подробная информация о конфликте, истории Карабаха, положен конец лживой пропаганде Армении, и весь мир убедился в том, что Карабах является нашей исконной, исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, созидал на этих землях. В то же время весь мир убедился в том, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В эти годы мы собирались с силами, как в политической плоскости, рамках международных организаций, так и внутри страны, укрепляли нашу экономику, наращивали мощь нашей армии. В результате этого в последние годы Азербайджан прошел успешный путь развития, и с каждым годом наше преимущество проявлялось еще более отчетливо. Армения не смогла соперничать с нами. За последние 17 лет я неоднократно говорил, что если Армения по доброй воле не выведет свои оккупационные силы с наших земель, то мы решим этот вопрос военным путем. Избираясь в 2003 году на пост Президента, я поклялся на нашей Конституции и священном Коране, что буду защищать территориальную целостность Азербайджана. Сегодня с чувством большой гордости могу сказать, что Азербайджан добился поставленной цели, восстановил историческую справедливость, международное право.

Мы внимательно отслеживали происходящие в мире процессы и видели, что в последние годы международное право и принципы грубо нарушаются. Некоторые страны добиваются своих целей, применяя силу, а международное право остается на бумаге, как и резолюции Совета Безопасности ООН. В таком случае урегулирование конфликта военным путем было неизбежно. Кроме того, провокационные шаги, заявления, действия Армении в последние годы, в особенности, в последние 2 года, сделали войну неизбежной. Очень вредные и опасные заявления руководства Армении, можно сказать, положили конец переговорам. Заявив, что "Карабах – это Армения", руководство Армении положило конец переговорам. Заселение наших исторических земель привезенными из-за рубежа армянами является военным преступлением, противоречит международным конвенциям. Это фактически положило конец переговорам, сделало их бессмысленными, и мы видели, чувствовали это, и доводили свою позицию до мировой общественности с международных трибун. В сентябре этого года, за 3 дня до войны, я сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения готовится к новой войне, ее необходимо остановить. Так и случилось, в этом году против нас были совершены 3 военные провокации. В июле была совершена военная провокация на армяно-азербайджанской государственной границе, и Армения попыталась оккупировать наши земли. Однако мы дали достойный отпор и посадили их на место. В августе в Азербайджан заслали диверсионную группу. Она тоже была обезврежена. Наконец, 27 сентября наши села и военные позиции подверглись артиллерийскому обстрелу, были потери среди гражданских лиц и военнослужащих. И мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец. Как Верховный главнокомандующий я приказал: вперед, азербайджанские солдаты, мы должны освободить наши земли, положить конец оккупации, наказать захватчиков, так и произошло. В течение 44 дней Азербайджан добился поставленной цели и восстановил справедливость.

Каждый из этих 44 дней является нашей славной историей, каждый день Азербайджан продвигался вперед. В течение этих 44 дней не было и дня, чтобы мы отступали. Мы прорвали укрепления, которые Армения возводила на протяжении около 30 лет. Эти укрепления были построены так, чтобы Азербайджан не смог их преодолеть, чтобы наш солдат не смог там пройти. В то же время географический рельеф территории Нагорного Карабаха также был благоприятен для армянской стороны. Азербайджанские солдаты и офицеры, проявив большой героизм, отвагу, выполнили почетную миссию и освободили родные земли от оккупантов. Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, в то же время, поселок Суговушан, поселок Гадрут, часть Ходжалинского района, часть Кяльбаджарского района, горная цепь Муровдаг, южная часть Лачинского района, стратегические высоты были освобождены от врага на поле боя, там был поднят азербайджанский флаг. Наша славная война завершилась в городе Шуша. Освобождение 8 ноября города Шуша – наше историческое достижение. Шуша была первым нашим городом, который попал под оккупацию, и она стала последним городом, освобожденным от оккупации. После освобождения Шуши хребет врага был сломлен, противник был вынужден сдаться. Освобождение Шуши – историческое событие. Наша Армия, героические сыновья, пройдя горы, ущелья, лесы, тропы, преодолев обрывистые скалы, взбираясь на них, поднялись в Шушу и уничтожили врага в рукопашном бою, подняли там азербайджанский флаг. На следующий день после этого от оккупантов были освобождены еще 70 сел, и Армения уже сдалась, подняла белый флаг, встала на колени, получила достойное наказание и попросила пощады. Мы уничтожили Армению на поле боя. Мы разрушили миф, который армяне создавали на протяжении долгих лет. Распространяя ложную информацию о своей армии, они создали миф о том, что армянская армия якобы непобедима. Армянская армия была уничтожена всего за 44 дня, были уничтожены ее техника, живая сила, и Азербайджан продемонстрировал свою силу, свою мощь.

Я говорил, что мы накапливаем силы, и мы накопили их. Мы одержали эту победу за счет профессионализма, героизма, в то же время, национального духа. Мы были правы, справедливость была на нашей стороне. Переходя в наступление, наши солдаты и офицеры думали об одном – освободить родные земли от оккупантов. 10 ноября Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Согласно этому акту о капитуляции, Азербайджану без единого выстрела были возвращены Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, там был поднят азербайджанский флаг. Это говорит о том, что мы победили в этой войне как на поле боя, так и в политической плоскости. Хотя многие, в частности, занимавшиеся этим вопросом посредники, неоднократно говорили, что конфликт не имеет военного решения. Но мы доказали, что у конфликта есть военное решение. Иначе эта ситуация ни войны, ни мира могла бы продолжаться еще 30 лет. Сколько мы могли терпеть это? Сколько мы еще могли проявлять терпения? Я неоднократно говорил, что терпение азербайджанского народа иссякло, и если Армения сама не покинет оккупированные земли, то мы прогоним их оттуда, они должны уйти вон с наших земель! Я говорил об этом до и в ходе войны, в обращениях к народу, в интервью иностранным медиа органам. Говорил, что Армения должна по доброй воле уйти вон с наших земель, признаться и выйти. Иначе мы пойдем до конца, и мы сделали это. Поэтому мы одержали победу на поле боя. Затем мы одержали победу в политической плоскости, вынудили врага освободить Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и покинуть наши земли.

Эта победа – историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет, на протяжении почти 30 лет он ждал приказа Верховного главнокомандующего. Обращаясь к азербайджанскому народу, я неоднократно говорил, что мы должны стать сильнее, и мы знаем, что, когда и как надо сделать. Жизнь показала, что мы предприняли своевременные шаги, мобилизовав все свои силы, создали железный кулак и разбили им голову врага. Во время войны я говорил, что наш железный кулак олицетворяет и наше единство, и нашу силу. Этот железный кулак сломал врагу хребет, разбил его голову. Сегодня мы отмечаем этот праздник как народ-герой. Победоносная Азербайджанская армия выполнила свою историческую миссию, нанесла Армении поражение. Армянской армии, можно сказать, нет, она уничтожена. Если после этого армянский фашизм вновь поднимет голову, то итог будет таким же. Железный кулак Азербайджана вновь сломает им хребет.

А теперь для нас начинается новая эра – эра созидания. Ненавистный враг сравнял с землей все оккупированные территории. Эти данные есть уже у всех, есть видеокадры. Мои поездки на освобожденные территории показывают это. Ненавистный враг разрушил все здания, все исторические памятники, мечети, могилы, кладбища. Мы все это восстановим. Восстановительные работы уже начаты.

Я еще раз хочу отметить героизм азербайджанского народа. Коварный враг, терпя поражение на поле боя, совершил военные преступления против гражданского населения, подверг наши города обстрелу баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами. В результате этих подлых обстрелов погибло около 100 мирных граждан, среди которых были дети, женщины. Ранения получили свыше 400 гражданских лиц, разрушены или повреждены более 5000 домов. Но граждане Азербайджана ни шагу не отступили назад со своей земли. Они говорили: если и умирать, то с честью, мы пойдем до конца. В период войны в армянской армии было свыше 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Наши раненые солдаты и офицеры просили врачей в военных госпиталях, больницах поскорее их вылечить, чтобы они смогли вернуться на поле боя, завершить свою миссию. Азербайджанский народ показал свое величие, продемонстрировал высокий моральный дух. Эту Победу обусловил азербайджанский народ. Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию.

Азербайджан после этого будет только развиваться. Теперь на наши освобожденные земли вернется жизнь. Я говорил, что каждый из нас должен быть активным в этом деле. Мы вместе восстановим разрушенные врагом наши города и села. У нас есть и воля, и возможности.

На площади Азадлыг было проведено много парадов. Но этот парад имеет особое значение. Это – парад Победы. Это – историческое событие. На одном из парадов я сказал, что на параде будет вынесен флаг, который был поднят на высоте Лелетепе в 2016 году. Говорил, что наступит день, и азербайджанский флаг, поднятый сегодня на освобожденных от оккупации землях, будет вынесен на площадь Азадлыг, и этот день наступил. Мы, азербайджанский народ – свидетели этого исторического дня. Впредь мы будет идти только и только вперед.

Хотел бы завершить свое выступление известной фразой. Все знают, что год назад руководство Армении сказало, что "Карабах – это Армения, и точка". Я же сказал, что "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". Сегодня весь мир видит, что Карабах – это Азербайджан! Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! Слава Азербайджанской армии! Да здравствует турецко-азербайджанская дружба, братство! Да здравствует азербайджанский солдат!

Х Х Х

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

-Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат.

Героический личный состав Вооруженных сил Азербайджана.

Мои азербайджанские братья.

Приветствую вас с самыми искренними чувствами, любовью и уважением.

Нам очень приятно в ваш День Победы находиться вместе с вами.

Выражаю моему брату Ильхаму Алиеву признательность за приглашение и гостеприимство.

Да упокоит Аллах души героев, ставших шехидами в этой славной борьбе Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, желаю нашим гази скорейшего исцеления.

Как сказал поэт Бахтияр Вахабзаде:

(читает стихи)

Поздравляю личный состав азербайджанской армии, возвративший спустя 30 лет ожидания Карабах Родине, склоняю голову перед матерями, отправившими своих детей на фронт и благословившими их своими молитвами.

Равно, как гвоздики, возложенные на могилы шехидов 20 Января, напоминают о независимости, так и цветок хары бюльбюль, произрастающий в Нагорно-Карабахском регионе, превратился сегодня в символ свободы азербайджанских земель.

Самый большой вклад в этот успех, достигнутый Азербайджаном как в военной, так и дипломатической сфере, несомненно, внес мой дорогой брат, господин Президент Ильхам Алиев. В то же время мой брат Ильхам Алиев осуществил мечту, которую завещал ему покойный Гейдар Алиев. Пользуясь случаем, хочу отдать здесь дань памяти основоположника сильного Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева. Иншаллах, под руководством моего брата Ильхама Алиева Азербайджан напишет еще много героических страниц.

Мой уважаемый Брат, дорогой азербайджанский народ. С первых дней Турция всеми своими структурами и организациями поддержала борьбу Азербайджана, всеми своими возможностями находилась рядом с азербайджанскими братьями. Турция всегда руководствовалась в отношениях с Азербайджаном лозунгом великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства". Выражаясь словами гази Мустафы Кемаля Ататюрка, мы считали печаль Азербайджана – нашей печалью, радость его – нашей радостью. Поэтому Карабах на протяжении тридцати лет был и нашей болью. Сегодня мы переживаем радость исцеления этой раны. И сегодня мы находимся с вами, чтобы разделить радость исцеления этой раны, отметить эту славную победу.

Освобождение азербайджанских земель от оккупации отнюдь не означает завершение борьбы. Борьба, которая велась до сих пор в политической и военной сферах, отныне будет продолжаться на других фронтах. Все мы вместе увидели, что за 30 лет оккупации эти регионы были полностью опустошены, здесь камня на камне не осталось. Как сказал мой брат Ильхам Алиев, в Физули не нашлось здания, где можно было бы вывесить флаг. Все города опустошены, все села сравняли с землей, разрушены даже кладбища. Разрушены мечети, минареты. Армяне не только уничтожили все, но и разграбили исторические и культурные памятники, природные ресурсы. Они должны ответить за все это.

Во время войны под прицелом оказались и такие азербайджанские земли, как Гянджа, Тертер, Агдам, Барда, Агджабеди. Сто мирных жителей стали шехидами, матери потеряли детей, дети – родителей. В результате атак были ранены и 416 наших братьев. Законы войны были грубо нарушены, человеческое достоинство попрано. У тех, кто якобы не видит это, ослепли не только глаза, но и совесть. Они должны ответить за все.

Один миллион наших братьев – беженцев и вынужденных переселенцев, годами находящихся далеко от родных очагов, живущих тоской по родине, с нетерпением ожидают возвращения в свои края. Иншаллах, мы верим, что ожиданию наших братьев очень скоро наступит конец.

Мои дорогие братья, те, кто принесли Нагорному Карабаху только бедствия, геноцид и слезы, уже должны взяться за ум. Руководители Армении расходовали богатства народа для того, чтобы удерживать азербайджанские земли под оккупацией. Хотя если бы этот потенциал не был растрачен на бессмысленные оборонительные линии, эмоции руководителей, глаза которых застилали ненависть и кровь, то картина сегодня могла быть совершенно иной. Желаем, чтобы армянские политики хорошо проанализировали это и предприняли смелые шаги в вопросе построения будущего на основе мира и стабильности.

Желаем также, чтобы армянский народ избавился от оков диаспоры, которая обрекла его на нищету своей ложью о прошлом. Он должен понять, что невозможно достичь чего-либо по подстрекательству западных империалистов, подумать о связях, основанных на добрососедстве, вместо вражды. Если армянский народ извлечет урок из пережитого в Карабахе, то это станет началом новой эры в регионе.

Несмотря на столько трагедий, пережитых азербайджанским народом, мой брат Ильхам Алиев демонстрирует заслуживающую одобрения позицию, направленную на устойчивое развитие. Мы тоже поддерживаем эти основанные на доброй воле устремления господина Президента и хотим, чтобы они ценились.

Слава Аллаху, благодаря самоотверженности наших шехидов Азербайджан вновь обеспечил свою территориальную целостность. Азербайджанские земли через много лет воссоединились с водами реки Тертер. Туман в горах Шуши уже не наводит тоску. Цветок хары бюльбюль, находившийся в плену, свободен и станет еще прекраснее. Река Кенделенчай станет полноводнее. Араз будет громче петь свою песню. Голоса, исполняющие Карабах шикестеси, будут звучать громче.

(читает стихи)

Лачин, красотой которого мы восхищаемся, свободен. Так же, как Лачин, Шуша, свободны и Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Агдам и Кяльбаджар.

Сегодня возрадуется душа национального поэта Азербайджана, великого борца Ахмеда Джавад бека. Сегодня возрадуется душа Нури-паши, Энвер-паши, отважных солдат Кавказской исламской армии. Сегодня возрадуется душа одного из первых азербайджанских шехидов – Мубариза Ибрагимова. Сегодня – день победы и гордости для всех нас, для всего тюркского мира.

Я бесконечно благодарен Всевышнему за подаренные нам эти дни. Всей душой хочу сегодня повторить: Карабах – это Азербайджан! Карабах уже воссоединился с Родиной. Пришел конец тридцатилетнему ожиданию. Дальнейшая цель Турции и Азербайджана - сделать эти земли еще более благоустроенными, добиться их дальнейшего развития, превратить в пространство, где наши дети будут жить еще лучше. Идя рука об руку, Турция и Азербайджан с позволения Аллаха будут преодолевать трудности, добиваться еще больших успехов. Да поможет нам Аллах!

Завершая этими словами свое выступление, сердечно поздравляю весь азербайджанский народ, моего дорогого брата Президента Ильхама Алиева и доблестную азербайджанскую армию, турецкую армию. Еще раз отдаю дань светлой памяти шехидов, желаю нашим гази скорейшего исцеления. Спасибо, да хранит вас Аллах!

Х Х Х

После выступлений глав государств начался парад Победы. Личный состав наших Вооруженных сил двинулся к трибуне под государственным флагом Азербайджанской Республики и Знаменем Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу славную военную историю. Вслед за государственным флагом и Знаменем Победы на площадь Азадлыг были вынесены флаги родов войск Азербайджанской армии.

Группа знаменосцев во главе с Героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих исключительные заслуги в достижении Великой Победы.

Затем перед трибуной прошли военнослужащие Сил специального назначения Министерства обороны, которые, проявив в священных боях Отечественной войны пример истинного героизма, отваги, доблести и высокого профессионализма, подарили нашему народу радость Великой Победы. Парадный состав из трех колонн возглавлял командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

Вслед за ними перед трибуной прошествовали морские пехотинцы Военно-морских сил во главе с капитаном первого ранга Зауром Гулиевым.

Затем перед трибуной прошли парадные составы, состоящие из сотрудников Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности. Парадный состав Службы государственной безопасности возглавлял генерал-майор Ровшан Мухтаров.

Далее перед трибуной прошествовали спецназовцы Отдельной общевойсковой армии во главе с полковником Саидом Исаевым, бойцы Первого армейского корпуса во главе с полковником Талехом Мешадиевым, военнослужащие Второго армейского корпуса во главе с полковником Нематом Мусеибовым, третьего армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Кямраном Агабалаевым, Четвертого армейского корпуса во главе с полковником Ильхамом Мамедовым и Шестого армейского корпуса во главе с полковником-лейтенантом Даянатом Муслимовым.

Чеканным шагом перед трибуной прошли также военнослужащие Ракетных и Артиллерийских войск. Парадный состав возглавил полковник Исмихан Мамедов.

Военнослужащие, представляющие на параде Победы Вооруженные силы братской Турецкой Республики, прошествовали перед трибуной под руководством минбаши Харуна Эргена.

На площадь чеканным шагом вступили парадные составы Государственной пограничной службы во главе с генерал-майором Расулом Тагиевым, парадный состав Внутренних войск Министерства внутренних дел во главе с генерал-майором Инглабом Мурадовым, военнослужащие Национальной гвардии Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики во главе с майором Эльдаром Гулиевым.

Затем состоялся проход парадного состава Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева под руководством генерал-майора Физули Салахова, курсантов и офицеров Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского под руководством генерал-майора Бекира Оруджева.

Курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева в Нахчыванской Автономной Республике впервые участвовали в параде на площади Азадлыг. Перед трибуной прошел парадный состав во главе с генерал-майором Мухаммедом Гасановым.

Парад Победы, посвященный Великой Победе в Отечественной войне, сопровождал объединенный военный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-лейтенанта Руфата Ахундзаде.

Затем начался проход военной техники.

Поддержку Параду, посвященному Победе в Отечественной войне, с моря оказали боевые корабли и катера Военно-морских сил и Береговой охраны Государственной пограничной службы. Наши военные корабли, совершившие почетный проход в море, продемонстрировали высокую боевую готовность.

На параде Победы перед трибуной прошли военнослужащие, получившие ранения в ходе Отечественной войны – операции "Железный кулак".

На площадь Азадлыг была ввезена часть военной техники, захваченной в ходе 44-дневной Отечественной войны у противника в качестве трофея. На параде была продемонстрирована композиция из номерных знаков более 2 тысяч автомобилей, захваченных в качестве трофея у армян и выведенных из строя Вооруженными силами Азербайджана на освобожденных в ходе Отечественной войны территориях. То, что Нагорный Карабах является исконной территорией Азербайджана, было еще раз заявлено лозунгом "Карабах – это Азербайджан", написанным на композиции.

Захваченная в боях в качестве трофея и находящаяся в исправном состоянии техника - пушки Д-30 на прицепе автомобиля "КамАЗ", Д-20 на прицепе автомобиля "Урал", зенитные установки на прицепе, зенитно-ракетные комплексы "Шилка", "Оса-1Т", "КУБ", боевые машины пехоты (БМП), танки "Т-72", а также непригодная к использованию техника - бронированный "УАЗ Патриот", легковой "УАЗ Хантер", грузовые автомобили "ЗИЛ-131", "Урал", "КамАЗ", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", установки БМ-21 "Град", БМП-1 и БМП-2, танки Т-72 являются наглядным подтверждением того, что героическая Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу.

После этого на площадь Азадлыг вступила колонна автомобилей специального назначения, бронетехники и систем вооружения. Колонну возглавлял кавалер ордена "Карабах" генерал-лейтенант Низам Османов.

Проходящие по площади Азадлыг бронемашины мобильного передвижения SandCat-Stormer, на которых были установлены 12,7-миллиметровые пулеметы NSV, противотанковые управляемые ракеты SPIKE-ER, NLOS, LAHAT, 120-миллиметровые минометы SPEAR, бронетранспортеры Cobra и "БТР-82A", боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, танки "Т-72", "Т-90С" продемонстрировали военную мощь Азербайджанской армии.

Затем на площади Азадлыг состоялся проход колонны систем противовоздушной обороны. Колонну возглавлял заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Рамиз Тахиров. Перед трибуной состоялся проход модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Оса-1Т", "С-125 ТМ", "Бук-МБ", "Ильдырым", систем С-300 "Фаворит". За ними последовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Orbiter-1KM - "Ити Гован", Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar–BP, Heron, сыгравшие очень важную роль в достижении Победы в Отечественной войне, были продемонстрированы самые современные БПЛА – Bayraktar-TB2, а также Hermes-450, Hermes-900, "Кузгун" и Harop.

Затем на площадь Азадлыг вступила колонна систем артиллерийского вооружения. Колонну возглавлял генерал-майор Агамир Султанов, награжденный орденом "Зафар". На площади состоялся проход самоходных гаубиц и артиллерийских установок - 152-миллиметровой "Акации", 152-миллиметровой "Мста-С", 203-миллиметровой "Пион", а также 220-миллиметровой тяжелой огнеметной системы "ТОС-1А", противотанкового комплекса "Хризантема-С", самоходных пушек-гаубиц DANA, "Град", "РМ-70/85", "БМ-21", реактивных систем залпового огня "Смерч", тактических комплексов "ТР-300 Гасырга", Extra, оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" и LORA.

После этого над площадью Азадлыг начался полет боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана. Пара военных транспортно-десантных вертолетов Ми-17 под командованием кавалера ордена "Карабах" полковника Гасана Аловсатова, пролетев над Бакинской бухтой с государственными флагами Азербайджанской и Турецкой республик, поприветствовала участников парада Победы. За этим последовал полет группы штурмовых вертолетов "Ми-35" под командованием героя Отечественной войны полковника-лейтенанта Рашада Надирова. С интересом были встречены полеты вооруженных дальнобойными ракетами LAHAT и SPAYK вертолетов "Ми-17" под командованием полковника-лейтенанта Рагима Гулузаде и групп многоцелевых истребителей "МиГ-29" под командованием кавалера ордена "Карабах" полковника Заура Рустамова. Выступление боевых самолетов и вертолетов на параде Победы завершила группа штурмовиков и самолетов воздушной поддержки "Су-25", оснащенных современным вооружением. Создание группой во главе с героем Отечественной войны генерал-майором Намиком Исламзаде изображения государственного флага Азербайджанской Республики в небе символизировало, что наш трехцветный славный флаг всегда будет развеваться на высоте.

Парад Победы, который вел участник Отечественной войны, заслуженный деятель искусств, персональной пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани, торжественно продемонстрировал всему миру Великую Победу Азербайджанской армии в 44-дневной войне. Великая Победа нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю Азербайджана под названием Операция "Железный кулак", является не только демонстрацией военной, экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и ярким подтверждением победного духа нашего народа.

Да здравствует независимая Азербайджанская Республика! Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! Да здравствует нерушимое и вечное братство Азербайджана и Турции!