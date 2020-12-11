Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 10 декабря после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Trend, сначала с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Мой дорогой Брат, уважаемый Президент.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать.

Сегодня очень знаменательный, важный день в истории Турции и Азербайджана. Наблюдая сегодня вместе за парадом Победы, мы поздравили друг друга. Поздравили наши народы с Победой. Эта историческая Победа – олицетворение нашего единства. Турция и ее Президент с первых часов войны оказали поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу. Его заявления были очень ценными для азербайджанского народа. В то же время они стали посланием для всего мира о том, что Азербайджан не одинок, пусть никто не мешает Азербайджану, Азербайджан ведет справедливую, Отечественную войну, и Турция находится рядом с ним. Этот месседж по существу был олицетворением солидарности, показал, что Азербайджан прав в этой справедливой войне. Мы восстановили историческую справедливость. Мы положили конец оккупации, продолжавшейся на протяжении многих лет. Братская Турция находилась рядом с нами, что еще больше вдохновляло нас и придавало дополнительные силы. Используя эту силу, мы освободили наши исторические земли от оккупантов.

Всякий раз, встречая моего дорогого Брата или же находясь в братской Турции, я говорил, что в мире не найти стран, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Это правда. Если взглянуть сегодня на карту мира, то можно увидеть, что нет стран, которые были бы настолько привязаны друг другу, всегда были рядом друг с другом, как мы. Нас связывают общая история, религия, культура, язык, литература, а также наша политика. Турция и Азербайджан – это страны, проводящие независимую политику в мировом масштабе. Сила Турции приумножает нашу силу. Сегодня благодаря лидерству моего дорогого Брата Турция превратилась в силовой центр в мировом масштабе. Во многих странах мира Турция защищает правду и справедливость. Защищает интересы угнетенных народов и восстанавливает справедливость, международное право.

Сегодня эрдогановская Турция является примером для всего мира, примером независимости, стойкости, смелости и развития. Подписанные сегодня несколько документов предоставят Азербайджану продукцию развитой промышленности Турции. Подписанные сегодня документы занимают небольшое место среди документов, подписанных в последние годы.

Знаменитый "Байрактар", являющийся продукцией оборонной промышленности Турции, привел к большим переменам и сыграл исключительную роль в наших успехах. Весь мир еще раз стал свидетелем ума и таланта турецкого народа, убедился в том, что турецкая промышленность является развитой промышленностью.

Сегодня исторический день. Потому что на этом параде Победы турецкие и азербайджанские солдаты плечом к плечу прошли по площади Азадлыг. Сегодня не только Баку, но и все наши города украшены флагами Турции и Азербайджана. Так было и раньше. Естественно, во время войны это приобрело еще более широкий размах. Это чувства, идущие от сердец людей. Это – достояние, которое мы берегли веками. Наше преимущество в том, что и народы, и лидеры находятся рядом друг с другом, называют друг друга братьями. В то же время мы вместе во всех вопросах. Мы были вместе и в тяжелые, и в радостные, прекрасные дни, такие, как сегодняшний день, и это естественно.

Сегодня единство Турции и Азербайджана имеет огромное значение не только для наших народов, но и для региона, всего мира, потому что наша политика рассчитана на сотрудничество, взаимодействие между странами. Мы также полностью готовы к новой эре, которая начнется после этой исторической Победы. Сегодня в ходе беседы с моим дорогим Братом мы также провели обмен мнениями о предстоящем периоде. Наши мнения совпадают. Мы должны создать новую платформу сотрудничества в регионе. Первые заявления уже прозвучали. Это может быть многосторонняя платформа. Страны всего региона, участвующие в этой платформе сотрудничества, могут извлечь из этого только пользу.

Есть традиционное сотрудничество Турция-Азербайджан-Грузия. В то же время есть сотрудничество Азербайджан-Россия-Иран. Есть сотрудничество Турция-Россия-Иран. То есть, мы можем обобщить все эти платформы сотрудничества и представить их как единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и посмотрит в будущее, то они тоже могут занять место на этой платформе. Мы открыты к этому, позиция Азербайджана после войны и его заявления дают основание говорить это. Мы должны закрыть эту страницу, мы должны положить конец вражде. Не мы были инициаторами этого. Мы просто на протяжении 30 лет ждали поддержки от международных организаций, ждали поддержки от Минской тройки. Ждали, чтобы принятые ими резолюции Совета Безопасности ООН были выполнены. Но этого не случилось. Просто продолжалась ситуация ни войны ни мира, продолжался статус-кво. Мы изменили этот статус-кво военным путем, выдворили врага с наших земель, нанесли им ощутимый удар, уничтожили их армию, их основные идеологические устои. Но что мы сделали после этого? После этого мы сказали, что готовы к сотрудничеству. Создав новый формат сотрудничества, мы можем свести риск войны в регионе в будущем к нулю.

Сегодня мы одновременно глядя в будущее, высказываем свои мысли о развитии освобожденных земель. Карабах станет одним из самых красивых регионов мира. Уверен, что с помощью наших турецких братьев мы добьемся этого. Сегодня мы уже говорили о конкретных проектах – дорожных, железнодорожных, инфраструктурных проектах. Турецкие и азербайджанские компании будут вместе участвовать во всех этих проектах. Их реализация за короткое время привнесет новое дыхание в регион.

Хочу еще раз от имени азербайджанского народа и от своего имени выразить глубокую признательность братскому турецкому народу. В эти дни Турция продемонстрировала большую поддержку, солидарность с нами. И не только политики, но и все министры во главе с Президентом, Великое национальное собрание Турции, а также общественные активисты, представители медиа. Рискуя своей жизнью, они днем и ночью готовили репортажи из боевых зон, и именно благодаря этим репортажам мир узнавал о происходящих событиях. Хочу передать приветствия и глубокую признательность нашим братьям и сестрам в Турции, которые радовались нашей Победе так же, как и мы. Мы вместе, это так сегодня, так будет и завтра, и всегда. Турецко-азербайджанское единство нерушимо, вечно!

Еще раз добро пожаловать, дорогой Брат. Добро пожаловать на Вашу родину. Мы всем сердцем любим Вас. Сегодня азербайджанский народ продемонстрировал Вам свою любовь на улицах. Мы договорились, иншаллах, вместе поехать в Шушу после строительства новой автомобильной дороги, которую построят турецкие компании.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Иншаллах.

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Затем с заявлением выступил глава Турецкого государства.

Заявление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

-От своего имени и от имени моего народа выражаю признательность моему уважаемому Брату, господину Президенту за это выступление, особенно в День Победы. От себя лично и от имени моей делегации и народа еще раз поздравляю с Победой моего Брата, под лидерством которого она была одержана, и в его лице всех моих азербайджанских братьев.

Действительно, итоги 44-дневной войны обрадовали ваших братьев в Турции точно так же, как они обрадовали моих братьев в Азербайджане. Эту радость испытываем мы все – и я, и мой народ. Эту радость испытали и наше правительство, и значительная часть парламента. Точно так же эту радость разделила значительная часть печатных и видео медиа, которые постоянно вместе отмечали эту Победу и доводили свои месседжи.

Мы прибыли сегодня на эти мероприятия по приглашению моего Брата и, увидев эту радость на проспекте, поняли, что такая Победа может вызвать именно такую радость. Естественно, мы должны поздравить с такой Победой. Да ниспошлет Аллах возможность и дальше, иншаллах, продолжить этот процесс.

Разумеется, сегодня мы с моим Братом подробно обсудили, почему урегулирование карабахского конфликта затянулось до сегодняшнего дня. Почему эти страдания в Карабахе продолжались тридцать лет? Чем занималась тройка, именуемая Минской группой? Это были сильнейшие страны мира – Америка, Россия, Франция. Почему все так затянулось и не было результата? Неужели они не могли решить этот вопрос? Могли. Тогда почему затягивали с решением? Но впоследствии стали поступать многочисленные позитивные месседжи. Во главе их стояла Франция. Постоянно звонили моему Брату, пытаясь добиться от него результата. Естественно, порой и с нами пытались наладить связь, но мы, честно говоря, не ответили, так как знали об их истинных намерениях.

Наши братья сказали, что сами решат этот вопрос, предприняли такой шаг, и дело пошло. После того, как дело пошло, мы провели обсуждения с господином Путиным. В том же порядке дипломатическую сторону этого дела осуществлял министр иностранных дел Мевлют бей. В частности, в данном вопросе была проведена разведывательная, оборонная деятельность. После всей этой деятельности ситуация стала развиваться в совершенно ином русле.

Не могу не отметить здесь подход господина Путина. Его подход помог повести этот процесс в позитивном направлении, и дело дошло до такого уровня.

Мой Брат только что коснулся вопроса платформы, – честно говоря, я тоже придаю этому большое значение, - он сказал, что при необходимости мы можем создать и шестистороннюю платформу. Это принял и господин Путин. Что такое шестисторонняя платформа: Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если примет и будет соответствовать этому, то и Армения может получить место на этой платформе. Таким образом, планируется сформировать региональный мир посредством шестисторонней платформы. Естественно, есть задачи, которые региональный мир ставит перед странами региона. Сюда входят инфраструктурные, политические, дипломатические и многие другие вопросы. Я сказал сегодня моему Брату, что если в данном вопросе будут предприняты позитивные шаги, то и мы откроем двери. Достаточно того, чтобы эти позитивные шаги были предприняты. Мы тоже не хотим закрывать двери перед Арменией, потому что мы хотим стать голубями мира, предпринимать мирные шаги. К тому же, у нас нет проблем с армянским народом. Наша проблема с властями Армении. В моей стране более ста тысяч армян. Среди них есть те, кто получил гражданство, и те, кто не получил. Но мы и их принимаем как гостей в нашей стране. Почему? Потому что у нас нет никакой неприязни к людям. Цель заключается, в частности, в формировании, укреплении этого мира. В соответствии с этим мы и должны предпринимать свои действия.

Естественно, очень важным здесь является лидерство. Ты не вправе признать Карабах как государство решением, принятым в твоем парламенте. Даже Пашинян не воспринимает это так. Но ты, Макрон, пытаешься провести данный вопрос через парламент. Значит он еще не имеет представления о политике, не знает, не понимает, что такое государственное управление, не ведает, что, где и как случается. Естественно, завтра, а может, и сегодня вечером он будет злиться на меня, однако это уже другой вопрос. Но как бы ни было, мы должны говорить правду. Иначе мы не выполним свою задачу. Но мы добьемся этого.

Сегодняшние церемонии, сегодняшнее волнение, естественно, создали совершенно иную ситуацию. Уверен, что с возникновением этой новой ситуации Азербайджан предпримет шаги, направленные на формирование очень серьезной инфраструктуры в регионе. Как мне известно, иншаллах, будут построены дороги, железнодорожные линии, господин Президент принял решение в связи с этим, и после строительства дорог из Нахчывана в Зангилан, из Зангилана на север ситуация изменится. Желаем по завершении строительства этих дорог летом вместе поехать в Шушу по новой дороге, вместе посетить Шушу. Шуша – это история. Увидеть Шушу, прочувствовать ее историю – большая радость и для нас. Мы хотим пережить эти чувства. Пусть возрадуется душа наших шехидов. У нас столько шехидов, раненых - да ниспошлет Аллах им исцеления. Наши шехиды погибали с верой. Пусть возрадуется душа всех наших шехидов. Мы должны почувствовать этот зов их души. Сможем? Сможем, иншаллах, потому что они не погибли, они живы. Сегодня нам было особенно приятно увидеть наших гази. Они стали гази не просто так. В основе их борьбы лежала идея. Какая? Вернуть Карабах истинным хозяевам, и гази вместе с шехидами смогли сделать это.

Естественно, сегодня мы провели с моим Братом обсуждения, связанные, в частности, с инфраструктурными и другими вопросами. Армяне сожгли и разрушили все там, где они находились. Разрушили и сожгли мечети. Они даже разрушили и сожгли церкви. То есть, их трудно понять. Однако я верю, что эти разграбленные и разрушенные места будут восстановлены. Так же, как 20 лет назад был один Баку, а сегодня – совсем другой, он полностью изменился. Уверен, что руководство Азербайджана, сотворившее это чудо, с позволения Аллаха без задержек в течение 3-5 лет изменит и Карабах. Мой Брат Ильхам обладает такой силой и мощью, он доказал это.

Сегодня во время посещения могил бывший председатель нашего парламента Исмаил Кахраман сказал, что каждый раз,приезжая сюда, он видит совсем другой Азербайджан, другой Баку. Я сам не раз испытывал эти чувства за двадцать лет. Уверен, что, приехав сюда летом, мы увидим, иншаллах, как изменился Карабах. Я не сомневаюсь в этом. Предпринятые сегодня шаги по сути являются символическими. Еще многое предстоит сделать. Благодаря тому, что будет сделано, Азербайджан добьется возрождения Карабаха. Да поможет вам Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления нашим гази. Еще раз желаю продолжения и приумножения ваших успехов.

Спасибо.