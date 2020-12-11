Внесено изменение в Трудовой кодекс Азербайджана в связи с 27 сентября - Днем памяти

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27 сентября будет закреплено в календаре как День памяти, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим в Трудовой кодекс Азербайджана добавляется новый пункт 106-1.

Согласно новому пункту, вынесенному на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания парламента, ежегодно 27 сентября будет отмечаться как день памяти шехидов, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)