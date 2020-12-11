Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в утвержденные указом Президента Азербайджана от 13 января 2016 года № 725 "Структуру Службы внешней разведки Азербайджана", "Предел численности штата военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджана, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджана, и работников, принятых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджана" и "Перечень должностей высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджана".

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.