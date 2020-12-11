В Азербайджане отменено военное положение - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об отмене военного положения.

Согласно указу, военное положение на территории Азербайджана, объявленное Указом Президента Азербайджана "Об объявлении военного положения" № 1166 от 27 сентября 2020 года, отменяется с 00:00 12 декабря.

Указ будет направлен в Милли Меджлис Азербайджана для утверждения.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено обеспечить выполнение обязанностей, вытекающих из статьи 25 Закона Азербайджана "О военном положении".