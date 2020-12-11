Президент и исполнительный директор Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие Бисерка Евтимиевич и исполнительный директор Эсма Сирбубало направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый господин Президент.

От имени Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) позвольте передать наши самые искренние поздравления Вам и азербайджанскому народу, приветствуя мир, имеющий историческое значение в регионе Нагорного Карабаха.

Мы выражаем надежду на то, что соглашение о перемирии, гордо подписанное Вами, приведет к эре стабильности и процветания в Нагорном Карабахе, способствуя миру, развитию и сотрудничеству в регионе и во всем мире.

Международный Фонд за Устойчивый Мир и Развитие - международная неправительственная организация, представленная видными интеллектуалами, учеными, общественными деятелями, дипломатами и экспертами из сорока стран, в первую очередь направлена на обеспечение мира, продвижение диалога, взаимопонимания, народной дипломатии, ценностей мультикультурализма; на анализ вызовов и угроз региональной и международной безопасности; на содействие международным усилиям по предотвращению и урегулированию конфликтов. В связи с этим Международный Фонд последовательно поддерживал разрешение нагорно-карабахского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, подтвердившими суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, нерушимость его международных границ.

IFSPD признает, что соглашение, достигнутое под Вашим решительным и мудрым руководством, создаст необходимые условия для досрочного и полноценного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха и возвращения внутренне перемещенных лиц на земли своих предков.

Ваше превосходительство, мы в очередной раз от всей души желаем Вам и всем азербайджанцам, чтобы мир и процветание вернулись в страну и их дома.

Примите, Ваше превосходительство, уверения в нашем самом высоком уважении."