В Азербайджане внесены изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".

Как передает Trend, согласно распоряжению, в План действий включен раздел "Улучшение мелиоративного состояния земель и борьба с деградацией и опустыниванием", соответствующим ведомствам даны инструкции.

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