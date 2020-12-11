В Азербайджане внесены изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".
Как передает Trend, согласно распоряжению, в План действий включен раздел "Улучшение мелиоративного состояния земель и борьба с деградацией и опустыниванием", соответствующим ведомствам даны инструкции.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Лента новостей
Беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед своим народом составили славную историю Азербайджана - Мубариз Гурбанлы
В Азербайджане внесены изменения в "План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы"
Для создания энергоинфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет налажено сотрудничество с Италией (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева начал работы по реставрации религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях (ФОТО)
Президент и исполнительный директор Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие поздравили Президента Ильхама Алиева
Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства! – кинорежиссёр из России
Как помочь родителям прокачать цифровую грамотность: рассказывают "Лаборатория Касперского" и художник Duran в книге Kaspersky SafeBook
Армянские ВС применяли разрушительное оружие для атак по населенным пункам Азербайджана - Human Rights Watch
Россия за идею Баку о создании многосторонней платформы для обеспечения региональной безопасности - президент Турции
Турция и Узбекистан переходят на нацвалюту во взаиморасчетах в совместной торговле со следующего года
В Азербайджане названы победители конкурса стартапов "Цифровые решения в сфере культуры и творчества"