Председатель Вакфа стратегических и социальных исследований группы Мармара поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Вакфа стратегических и социальных исследований группы Мармара Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Наш уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Сердечно поздравляем Вас с Великой Победой, завоеванной благодаря героизму Вооруженных сил Азербайджана под Вашим руководством.

От имени Вакфа группы Мармара, являющегося институтом гражданского общества, приветствуем славный эпос, созданный победоносной Азербайджанской армией в войне, продлившейся всего 44 дня, желаем, чтобы эта победа была вечной.

То, что Вы разделили радость этого грандиозного праздника с Турцией, мы расцениваем как большое благородство.

Уважаемый господин Президент, положив конец 30-летней оккупации за 44 дня, Вы принесли Карабаху мир и стабильность.

Еще раз поздравляем Ваше превосходительство и в Вашем лице наших азербайджанских братьев".