Девиз великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" будет жить вечно - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В 17-ю годовщину кончины Гейдара Алиева мы с уважением чтим его светлую память.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Унаследованный от Гейдара Алиева девиз "Одна нация, два государства" будет жить вечно", - отмечается в публикации.

(Текст: Турал Гараджаев)