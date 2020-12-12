Девиз великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" будет жить вечно - Мевлют Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - В 17-ю годовщину кончины Гейдара Алиева мы с уважением чтим его светлую память.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Унаследованный от Гейдара Алиева девиз "Одна нация, два государства" будет жить вечно", - отмечается в публикации.
(Текст: Турал Гараджаев)
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Девиз великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" будет жить вечно - Мевлют Чавушоглу
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