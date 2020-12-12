В Астрахани возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в г.Астрахани почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Утром состоялась церемония возложения цветов к памятнику в сквере, носящем его имя.

По поручению Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Астраханской области Михаил Богомолов, другие офоциальные лица.

Азербайджан является для Астраханской области одним из основных партнеров в Каспийском регионе. На протяжении многих лет развивается и крепнет многоплановое взаимодействие в экономической и социально-культурной сферах.

При активном участии фонда Гейдара Алиева в г. Астрахани осуществлён целый ряд важных социально-экономических и гуманитарных проектов. Это подтверждает тесное взаимодействие между нашим регионом и Азербайджаном, направленное на дальнейшее расширение всесторонних связей и является продолжением начинаний Гейдара Алиева.