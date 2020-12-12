Президент Ильхам Алиев: На провокационные действия Пашиняна должен был быть дан ответ, и мы его серьезно наказали

Политика 12 декабря 2020 23:49 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: На провокационные действия Пашиняна должен был быть дан ответ, и мы его серьезно наказали

БАКУ/Trend/- На провокационные и оскорбительные действия Пашиняна, его заявления против Азербайджанского государства и народа должен был быть дан ответ, и мы его серьезно наказали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В качестве Президента я на протяжении 17 лет участвовал в этих переговорах. У меня был опыт ведения переговоров и с прежними президентами Армении. Хотя на них не было достигнуто никакого результата, процесс все же происходил. Пашинян уничтожил процесс. Он попытался разрушить формат переговорного процесса, и его провокационные действия и заявления сделали переговоры совершенно бессмысленными. Я неоднократно указывал на его действия и высказывания. Они были совершенно неприемлемыми. На его провокационные и оскорбительные действия, заявления против Азербайджанского государства и народа должен был быть дан ответ, и мы его серьезно наказали. Таким образом, он вынужден был признать свое поражение и умолять о прекращении огня. На самом деле в ходе 44-дневной войны он делал это каждый день, ежедневно по несколько раз звонил мировым лидерам. Трудно найти европейского лидера, которому бы он не позвонил. Он просил обеспечить прекращение огня. Но он не хотел выполнить мои условия. Хотя у меня было только одно условие. Он же несколько месяцев назад выдвинул передо мной 7 условий. Я отверг их и сказал: у меня одно условие – покинь наши земли! В противном случае, почувствуешь железный кулак Азербайджана. Я неоднократно заявлял об этом в ходе войны. Мы остановимся, как только лично Пашинян, а не какой-то из его министров, назовет нам дату выхода с наших земель. В итоге так и случилось, и я, как всегда, сдержал данное слово. Пашинян же никогда не был верен своему слову ни передо мной, ни перед своим народом. Он – лжец, и считаю, что армянский народ уже понял это. Он и сейчас продолжает лгать. Но это уже никак не связано с Азербайджаном. Это касается уже внутренней политики Армении. В ночь с 9 на 10 ноября, как только он подписал Заявление, мы сразу же остановились. Мы остановились в следующий же час. Мы также предоставили время для вывода войск. Кроме того, на основании обращения Президента России мы предоставили им дополнительно 10 дней для освобождения Кяльбаджара. При том, что армянские бандиты и армянские войска, проводя этническую чистку в Кяльбаджаре, не дали азербайджанцам ни одного дня, убили их. Азербайджанцы были изгнаны оттуда, в начале апреля, в очень холодное время, их вынудили преодолеть горы на высоте 3500 метров. Многие из них там же и замерзли. Но когда мы им дали дополнительное время, что они сделали? Они стали сжигать дома, которые сами не строили. Они стали все разрушать. Как мне сообщили несколько дней назад, они разрушили там все гидроэлектростанции. Они сожгли наши леса и вырубили наши деревья. Они вели себя как дикари – такое поведение иначе не назовешь. Но мы сдержали свое слово. Мы остановили войну. Всем известно, что могло произойти, если бы мы не сделали этого. Армянская армия была разгромлена, упала духом и уже не имела никаких возможностей, чтобы предпринять что-то. Мы же, проявив смелость, величие духа и профессионализм на поле боя, развенчали десятилетиями создаваемый армянами миф о непобедимости их армии. Мы продемонстрировали непобедимость Азербайджанской армии. В течение 44 дней мы освободили от оккупации значительную часть захваченных территорий, более 300 городов, поселков и сел, в том числе исторический азербайджанский город Шуша. Мы показали кто есть кто. В ходе поездки на освобождённые от оккупации территории я увидел, в какое состояние они привели наши земли. У меня была информация об этом, и я также был знаком с материалами в интернете, связанными с этим. В Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, все сравняли с землей. Не нашлось ни одного здания, на которое мы могли бы водрузить наш флаг. В Агдаме же единственное не полностью разрушенное строение – это здание мечети. Выяснилось, что они сохранили здание мечети в Агдаме для измерения расстояния. В случае перехода азербайджанской армии в наступление они таким образом должны были измерять расстояние, то есть, мечеть использовалась как точка опоры. Однако мы не перешли в контрнаступление из Агдама, а продвинулись с неожиданного для них направления. Мы вошли в Агдам без единого выстрела. Я рассказываю об этом прежде всего потому, что это – правда. Кроме того, вы приехали сюда спустя более года. Хочу говорить с вами также откровенно и искренне, как говорю с азербайджанским народом. В течение всех этих 44 дней я говорил народу только правду. Пашинян же обманывал и свой народ, и партнеров, которым звонил по несколько раз в день. Он и сегодня продолжает лгать. Но, как я уже сказал, этот вопрос уже не вызывает обеспокоенности. Мы решили вопрос. Мы освободили нашу территорию от оккупации. В ходе войны мне много раз задавали вопросы о потерях Азербайджанской армии. Я сказал, что мы обнародуем эти данные после окончания войны. Так и случилось. Фотографии наших героев–шехидов и их имена демонстрируются по телевидению. Во время войны я заявил, что мы не намерены оккупировать территорию Армении. Хотя, как представляете и вы, для этого имелись все возможности, они есть и сегодня. Но у нас нет такого намерения. Когда у меня спросили об этом, я ответил, что нет, мы хотим освободить нашу территорию от оккупации и будем сражаться на своей земле. Мы остались верны своему слову»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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