Президент Ильхам Алиев: Во время войны у армянской армии были специальные группы, которые, находясь в тылу, убивали пытавшихся бежать представителей своей же нации

БАКУ/Trend/- Во время войны у армянской армии были специальные группы, которые, находясь в тылу армянских войск, убивали пытавшихся бежать представителей своей же нации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В многочисленных интервью международным медиа во время войны я говорил, что у нас нет проблем с армянским народом. Наша война с оккупантами, преступниками, захватившими нашу территорию. Армяне же могут жить в условиях безопасности и достойно, как живут сегодня в различных регионах нашей страны. Под нашим управлением улучшится и их благосостояние. После войны мы видим состояние сел, в которых раньше жили армяне. Там царила нищета. Люди жили там в неимоверных условиях. В чем же была цель этой оккупации? Почему армяне на протяжении многих лет содержали там представителей своего народа как рабов? Не знаю, видели вы или нет, в первые дни войны, когда Азербайджанская армия захватила окопы армянской армии, то стала свидетелем того, что некоторые из уничтоженных оккупантов прикованы друг к другу цепями. Это были шокирующие видео. То есть, они вынуждали людей стоять в окопах. Таким образом они останавливали тех, кто пытался бежать, покинуть позиции. Во время войны у них были специальные группы, которые, находясь в тылу армянских войск, убивали пытавшихся бежать представителей своей же нации. Такое случалось часто»,- отметил глава государства.