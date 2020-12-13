Президент Ильхам Алиев: Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной

БАКУ/Trend/- Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции. Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и Президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Было заявление президентов стран-сопредседателей Минской группы. По-моему, это произошло примерно 10 лет назад. Мы поддержали это заявление, потому что оно внушало определенные надежды. Они выступили с совместной декларацией и сказали, что статус-кво неприемлем. Мы сказали: «Да. Хорошее заявление. Давайте работать над ним. А теперь скажите об этом Армении». Сколько раз я говорил вам и вашим предшественникам, скажите армянам пусть выйдут. Окажите на них давление. Я неоднократно говорил это высокопоставленным официальным лицам ваших стран: «Идите, скажите им, окажите на них давление, пока не поздно!». Но что произошло? Прошло определенное время, лидеры ваших стран начали менять эти слова. Они перестали говорить о неприемлемости статус-кво. Они сказали, что статус-кво неустойчив. Это означает, что статус-кво для них приемлем. Как по-другому мы можем объяснить это? В Аквиле, Мускоке они сказали, что статус-кво неприемлем. Затем они сказали, что статус-кво неустойчив. Это означает, что статус-кво уже принимается. Многие политики считали, что единственным путем для сохранения мира является сохранение статус-кво. Мы же изменили это. Мы показали, что статус-кво может быть изменен силовым путем, благодаря отваге, мудрости, политике, мобилизации усилий, единству азербайджанского народа, воле правительства Азербайджана, решительности азербайджанского народа, победоносности азербайджанского солдата. Мы показали, что мы правы.

А затем, конечно, Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции. Они никогда не подписали бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и Президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия Президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной.

Однако мы добились того, что планировали. Мы вернули все семь наших оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша. Мы вернули поселок Гадрут. Вернули часть Ходжавендского района. Вернули Суговушан и другие территории. На самом деле, мы добились того, что планировали»,- отметил Президент Ильхам Алиев.