Президент Ильхам Алиев: Вчера против нас были совершены некоторые террористические акты армянскими боевиками

БАКУ/Trend/- Вчера против нас были совершены некоторые террористические акты то ли армянскими боевиками, то ли остатками того, что они называют «армянской армией».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В настоящее время там находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная. Несмотря на то, что, мне сейчас сообщили, вчера против нас были совершены некоторые террористические акты то ли армянскими боевиками, то ли остатками того, что они называют «армянской армией». Это, конечно, вызывает беспокойство. Мне кажется, что Армения не должна всячески стараться начать снова. Два дня назад на военном параде, посвященном нашей славной Победе, я сказал, что, если армянский фашизм вновь поднимет голову, то мы разобьем его железным кулаком. Поэтому они должны быть очень внимательными, чтобы не планировать какие-либо военные действия. На этот раз мы их полностью разгромим. Это ни для кого не должно быть тайной. Но надеюсь, что этого не произойдет. Словом, миссия миротворцев в силе. Как вы знаете, миротворческие операции являются частью соглашения, которое обсуждалось, частью Мадридских принципов. Но мы никогда всерьез не обсуждали это. Анжи как ветеран знает это. Мы даже никогда и не касались этой темы»,- сказал глава государства.