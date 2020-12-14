Курировать данный вопрос будут на самом верху – эксперт об обновленной карте миротворческой операции в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Уверен, что все карты и локационная зона в Карабахе будут выверены и установлены в соответствии с изначальным трёхсторонним соглашением.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя то, что министерство обороны России представило обновленную карту миротворческой операции в Карабахе.

"Министерство обороны Российской Федерации действительно обновило карту миротворческой операции в Карабахе, в которую были внесены некоторые изменения. Сейчас эта граница, в том виде, как она была опубликована, не совсем совпадает с подписанным трёхсторонним соглашением, которое ознаменовало собой окончание войны", - добавил он.

Михаил Финкель отметил, что зачастую бывает так, что руководители и представители некоторых министерств России выступают с какими-то высказываниями или действиями, которые в дальнейшем необходимо корректировать.

Эксперт подчеркивает, что курировать данный вопрос все равно будут на самом верху - этим будет заниматься Президент России Владимир Путин, а от Азербайджана – Президент Ильхам Алиев.

"Не думаю, что действие министерства обороны России существенно на что-то повлияет. Скорее всего, это некий технический вопрос. Уверен, он будет обязательно решен, но на более высоком уровне. Тут нельзя исключать человеческий фактор - некоторые ошибки, которые могли быть вначале допущены на местности, а потом перенесены и на карты. Нужно говорить с аппаратом Президента России. Я уверен, что все карты и вся локационная зона будут выверены и установлены в соответствии с изначальным оригинальным договором об окончании войны", - добавил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)