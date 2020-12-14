Президент Ильхам Алиев обеспечил освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева из армянского плена и их доставку в Баку (версия 2)

Политика 14 декабря 2020 18:17 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пленные, взятые в заложники армянами, Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были возвращены на Родину.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, азербайджанская сторона, оставаясь приверженной обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, а также принципам гуманизма, последовательно выполняла взятые на себя обязательства по обеспечению прав армянских военнослужащих, взятых в плен во время войны. Информация о взятых в плен армянах регулярно предоставлялась Международному комитету Красного Креста и российским миротворческим силам, часть из них была освобождена в одностороннем порядке. Во время пребывания в Азербайджане армянским военнопленным была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь и обеспечено достойное обращение с ними, также им была предоставлена ​​возможность поддерживать связь со своими семьями и обеспечены другие права.

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