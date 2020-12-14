Минобороны Азербайджана предоставило дополнительную информацию о военнослужащих, ставших шехидами

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана предоставило обновленный список азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе Отечественной войны.

Как передает в понедельник Trend, в дополнение к информации минобороны от третьего декабря 2020 года о 2783 военнослужащих вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, в ведомстве было подчеркнуто, что до сегодняшнего дня были похоронены 2723 шехида.

Представлены к сведению фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

"Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!", - сказали в оборонном ведомстве Азербайджана.

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)