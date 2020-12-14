Освобождение Карабаха открыло дверь в новую эпоху на Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган
БАКУ /Trend/ - События на Параде Победы в Баку еще раз подтвердили насколько правдивы были слова покойного Гейдара Алиева «Один народ, два государства». Освобождение Карабаха открыло дверь в новую эпоху на Кавказе.
Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после очередного заседания правительства страны.
Подчеркнув, что Турция по-прежнему будет поддерживать Азербайджан, глава государства сказал: "Мы пережили поднятие духа вместе с нашими братьями, которые шествовали по улицам Баку, размахивая турецкими и азербайджанскими флагами. Этой победе должны быть особенно рады страны региона".
Президент выразил уверенность, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном будет углубляться.
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