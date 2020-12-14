Освобождение Карабаха открыло дверь в новую эпоху на Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - События на Параде Победы в Баку еще раз подтвердили насколько правдивы были слова покойного Гейдара Алиева «Один народ, два государства». Освобождение Карабаха открыло дверь в новую эпоху на Кавказе.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации после очередного заседания правительства страны.

Подчеркнув, что Турция по-прежнему будет поддерживать Азербайджан, глава государства сказал: "Мы пережили поднятие духа вместе с нашими братьями, которые шествовали по улицам Баку, размахивая турецкими и азербайджанскими флагами. Этой победе должны быть особенно рады страны региона".

Президент выразил уверенность, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном будет углубляться.