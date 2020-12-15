В американском городе центром "New England – Азербайджан" организована благотворительная акция

БАКУ /Trend/ - В городе Медфорд американского штата Массачусетс состоялась благотворительная акция, организованная Центром New England – Азербайджан, сообщает Trend во вторник со ссылкой на азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

В ходе акции в “Freerange Market” была организована продажа образцов азербайджанской и турецкой национальной кухни, приготовленных по инициативе азербайджанских женщин. Владелец магазина Дженк Эмре, демонстрируя единство и солидарность азербайджанской и турецкой диаспор, создал для наших соотечественников все условия для проведения благотворительной акции.

Отметим, что Азербайджанское обществе в Мэне также присоединилось к благотворительной акции со своими образцами.

Вырученные от продажи средства планируется отправить членам семей шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана, а также членам семей лиц, убитых и раненых в результате бомбардировки оккупационной армянской армией азербайджанских городов.