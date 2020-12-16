Председатели Торговой палаты Кербелы и Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Торговой палаты Кербелы Набеель Салман Али Аланбари и председатель Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака

Ахмед Абдель Аббас Аль-Ваэли направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Азербайджанскую Республику и ее народ с Победой, завоеванной в настойчивой борьбе в боях в Карабахском регионе. Мы поздравляем наших братьев с победой в Карабахе во имя возвращения нормальных условий жизни на землях, освобожденных от 30-летней оккупации, а также во имя того, чтобы в мечетях на этих территориях вновь зазвучал азан. Просим Аллаха упокоить души азербайджанских шехидов, желаем Вашим героям крепкого здоровья, а раненым - скорейшего исцеления. Азербайджан добился очень важных достижений на поле боя и за столом переговоров.

Заверяем Вас в том, что наша страна и впредь продолжит поддерживать Азербайджанскую Республику.

Мы с нетерпением ожидаем укрепления торговых связей между нашими странами, расширения сотрудничества с оценкой возможностей в сфере бизнеса, углубления и развития искреннего общения".