Минкультуры Азербайджана распространило заявление о военных преступлениях Армении

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана распространило заявление о военных преступлениях Армении.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в заявлении говорится: "В результате победы азербайджанской армии в Отечественной войне, длившейся с 27 сентября по 10 ноября, Кельбаджарский район был освобожден от армянских оккупационных войск 25 ноября. Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распространилась информация о том, что монастырский комплекс Худавенг был разграблен, а кресты, колокола и другие элементы, принадлежащие комплексу, были перевезены в Армению. Распространившиеся на днях в армянских СМИ сообщения подтверждают это. Сообщается, что 16 декабря в музее народного искусства в столице Армении состоится выставка-продажа "Из Дадиванка в Ереван" (https://bit.ly/3qXSesb). На выставке будут демонстрироваться Библия, кресты, иконы, сувениры, а также книги и фотоальбомы, привезенные из монастырского комплекса Худавенг".

В связи с этой информацией министерство культуры Азербайджана еще раз напоминает о мерах, предусматриваемых Конвенцией ЮНЕСКО от 1970 года и направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также принятой в 1954 году Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В частности, в контексте оккупации азербайджанских земель, в пункте 9 второго протокола к Гаагской конвенции содержатся предупреждение и запрет на незаконный вывоз с оккупированной территории, иное изъятие или передачу права собственности на культурную ценность, любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

"Сообщаем, что данный вопрос находится под строжайшим контролем министерства культуры, и международные организации регулярно информируются о незаконных действиях армянской стороны. В связи с фактами присвоения будут приняты меры для применения необходимых юридических процедур. В то же время призываем международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку этим фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против исторического и культурного наследия Азербайджана. Для информации заявляем, что монастырский комплекс Худавенг в селе Венг Кельбаджарского района является одним из крупнейших и красивейших памятников христианской архитектуры древнего азербайджанского государства Кавказская Албания. Отметим, что после оккупации Арменией Кельбаджарского района в 1993 году монастырский комплекс Худавенг стал представляться миру как армянский памятник".

(Текст: Турал Гараджаев)