В Праге предотвращена провокация армян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Армяне наклеили на Стену Джона Леннона в столице Чешской Республики плакаты с необоснованными лозунгами, призывающими "остановить азербайджанскую, турецкую и израильскую армии" и "признать Нагорный Карабах как независимое государство". Активисты азербайджанской диаспоры, оперативно отреагировав, сорвали эти плакаты, не допустив, чтобы надписи, не отражающие реальность, портили Стену Леннона.

Отметим, что Стена, созданная в честь легендарного члена группы “Beatles” Джона Леннона, входит в число посещаемых туристами мест в Праге. Стена, на которой отражены граффити и стихи, стала олицетворением мира и любви.