Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО

Политика 16 декабря 2020 13:34 (UTC+04:00)
Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Эльмана Тельман оглу Абдуллаева постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО.

Другим распоряжением главы государства, Эльман Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Эфиопии, Кении, Джибути и Руанде, а также с должности постоянного представителя Азербайджана при Африканском Союзе и отделении ООН в Найроби.

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