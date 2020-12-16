В Физули усиливаются меры безопасности - МВД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации победоносной азербайджанской армией Физулинском районе усиливаются меры безопасности.

Как сообщили в среду Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, соответствующим приказом начальник Физулинского районного отделения полиции, полковник Хагани Мамедов назначен комендантом района.

Сотрудниками РОП и военнослужащими внутренних войск Азербайджана на въезде и выезде из Физулинского района, а также на территории самого района, установлены посты, безопасность находится под полным контролем.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)