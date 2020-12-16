В Тертере произведен осмотр 3019 объектов, пострадавших в результате армянской агрессии

Политика 16 декабря 2020 17:49 (UTC+04:00)
В Тертере произведен осмотр 3019 объектов, пострадавших в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс установления ущерба, нанесенного Тертерскому району в результате обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении.

Об этом в среду сказал Trend член Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению Азербайджана в результате провокаций вооруженных сил Армении, Губад Гусейнов.

Он сообщил, что члены комиссии произвели осмотр 3019 объектов на территории района.

"Из них 70 домов, четыре предприятия, одна средняя школа были полностью разрушены, а 2 944 домам и объектам нанесен ущерб. При этом в результате армянской провокации был нанесен ущерб 44 автомобилям, 82 головы домашнего скота были убиты. На сегодняшний день проинспектировано 14 сел, один поселок Тертерского района, а также сам город Тертер", - добавил Губад Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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