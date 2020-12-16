Для разминирования освобожденных территорий в Азербайджан прибыли еще 136 турецких саперов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан прибыла группа турецких саперов в составе 136 человек.

Как сообщает в среду Trend, информация об этом была размещена на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Личный состав спецподразделения по поиску и обезвреживанию мин сухопутных войск Турции численностью 136 человек отправлен в Азербайджан, приступил к деятельности по разминированию территорий в Карабахе, освобожденном от оккупации героической азербайджанской армией", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)