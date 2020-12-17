Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой (версия 2)

Политика 17 декабря 2020 01:29 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной заслуженного деятеля наук, доктора медицинских наук Адили Аваз гызы Намазовой.

В некрологе говорится:

"Научную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 16 декабря 2020 года на 95-м году скончалась видный педиатр и кардиолог, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, лауреат Государственной премии, заведующая II кафедрой детских болезней Азербайджанского медицинского университета, профессор Адиля Авез гызы Намазова.

Адиля Намазова родилась 9 сентября 1926 года в селе Сейидли Агдамского района. По окончании средней школы она в 1944-1949 годах получила высшее образование на педиатрическом факультете Азербайджанского государственного медицинского университета.

Начав трудовую деятельность в 1949 году, Адиля Намазова с этого времени до 1953 года работала заведующей Детской медицинской консультацией в Агдамском районе. В 1954-1957 годах училась в аспирантуре Центрального института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения СССР в Москве, по окончании аспирантуры в 1958-1959 годах являлась ассистентом кафедры детских болезней лечебно-профилактического факультета в Азербайджанском государственном медицинском институте, а в 1960-1965 годах - докторантом Научно-исследовательского института педиатрии Академии медицинских наук СССР. Связав с 1965 года свою судьбу с Азербайджанским государственным медицинским институтом, Адиля Намазова до конца жизни работала здесь в должности заведующей кафедрой детских болезней.

В 1959 году Адиля Намазова защитила кандидатскую, а в 1965 году – докторскую диссертации. В 1966 году была удостоена ученого звания профессора. В 1971 году она была избрана членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, а в 1983 году – действительным членом Академии наук Азербайджана.

Академику Адиле Намазовой принадлежат особые заслуги в преподавании медицинской науки в Азербайджане и обогащении ее новыми достижениями. Исследования, проводимые ею на протяжении многих лет в различных областях медицинской науки, снискали ученому большую славу в нашей стране и за ее пределами. Адиля Намазова является одним из основателей научной школы педиатрии в республике. Важнейшие направления плодотворной научной деятельности ученого, направленные на охрану здоровья детей, связаны с диагностикой и усовершенствованием методов лечения ревматизма и пороков сердца у детей. Именно благодаря этим научным работам были изучены клинические особенности врожденных пороков перегородки сердца, определены критерии возможностей хирургического лечения в условиях искусственного кровообращения. Данные исследования одновременно открыли широкие возможности для последующих фундаментальных исследований и применения новых методов лечения. Ученая также внесла вклад в медицинскую науку практическими рекомендациями на основе использования различных методов. Адиле Намазовой принадлежат значительные заслуги в организации отвечающих современным требованиям форм медицинской службы в республике.

Адиля Намазова является автором более 400 научных работ, в том числе 30 монографий, учебников и методических пособий, изобретений и рационализаторских предложений. Труды ученой, увидевшие свет на иностранных языках, с одобрением были встречены научной общественностью.

Демонстрируя в период многолетней педагогической деятельности богатые знания и умения, Адиля Намазова уделяла особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Под ее руководством для нашей республики и зарубежных стран были подготовлены около 60 докторов медицинских наук и докторов философии по медицине. Ученая достойно представляла современную медицинскую науку Азербайджана содержательными выступлениями по актуальным проблемам педиатрии на престижных международных форумах.

Адиля Намазова, осуществлявшая плодотворную общественную деятельность, в 1988-1992 годах являлась народным депутатом СССР, а также избиралась членом ряда международных научных обществ.

Заслуги академика Адили Намазовой в области развития медицины и подготовки высококвалифицированных врачебных кадров в нашей стране были по достоинству оценены государством. Она была удостоена высоких наград независимой Азербайджанской Республики – орденов "Шохрат" и "Шараф", а также "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".

Память об Адиле Авез гызы Намазовой, видном ученом, прекрасном педагоге и отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.

Аллах рехмет элясин!"

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Али Ахмедов, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Огтай Ширалиев, Рамиз Мехтиев, Ахлиман Амирасланов, Джамиль Алиев, Судеиф Имамвердиев, Нуру Байрамов, Герай Герайбейли.

Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой (версия 2) - Gallery Thumbnail
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