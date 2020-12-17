Письма главе государства: Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нашему народу радость победы

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма от граждан нашей страны и проживающих за рубежом соотечественников в связи с исторической победой в Отечественной войне.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых из этих писем.

“Господин Президент, мы хотим, чтобы Вы были удостоены почетного звания "Национальный герой Азербайджана”

Габиб Фаталиев из Баку пишет: "Уважаемый Президент, никогда еще мне не доводилось видеть столь мудрого, искреннего лидера и Верховного главнокомандующего. Для нас нет более могучего Президента. Мы желаем видеть Вас Национальным героем Азербайджана. Вы навеки наш Президент. Да хранит Всевышний Вас и всю Вашу семью!”.

“За проявленную решимость, дальновидность и победу над врагом Вы достойны звания Национального героя Азербайджана”

Житель Сабирабадского района Ровшан Мамедов пишет: "Победоносный Верховный главнокомандующий, 44 дня мы вели Отечественную войну, увенчавшуюся нашей великой Победой. Я признателен Вам, нашим солдатам и офицерам за одержанную победу. О вашей дальновидной политике, несокрушимой воле и мужестве высоко отзываются как представители нашего народа, так и ведущие мировые СМИ. За проявленную решимость, дальновидность и победу над врагом Вы достойны звания Национального героя Азербайджана. Да хранит Вас Всевышний! Боже, храни наш Азербайджан!”.

"Мы безгранично верим в Вас и возглавляемую Вами армию”

В письме агдамца Мусы Исмаилова говорится: “Победоносный Верховный главнокомандующий, как уроженец Карабаха, выражаю Вам глубокую признательность. Вы не только освободили наши земли от заклятого врага, но и избавили нас от гнетущих угрызений совести. Да упокоит Всевышний души всех шехидов. Вы продемонстрировали всему миру мощь Азербайджана. Господин Президент, известно, что на войне порой бывают случаи дезертирства, история тому свидетель, однако в Отечественной войне под Вашим командованием наши добровольцы рвались в бой, что свидетельствует о бесконечной вере нашего народа в Вас и армию Азербайджана. Наши земли, на протяжении тридцати лет находившиеся под оккупацией, были освобождены благодаря отданным Вами правильным приказам, совершенной технике ведения боя и Вашей дальновидной политике. Вы утерли нос армянам и заставили умолкнуть их покровителей. 44-дневная война велась не только на поле боя, но и на дипломатической арене. Я горжусь Вами! Счастлив, что голосовал за Вас на выборах. Господин Президент, все карабахцы желают присвоения Вам звания «генералиссимус». Вы достойны самых почетных званий и регалий. Мы в неоплатном долгу перед Вами. Храни Вас Бог!”.

“Ваши заслуги перед народом неоценимы. Никакими словами не выразить нашу безмерную признательность Вам”

Житель Кюрдамира Халил Мамедов пишет: “Героический Президент, когда Вы поздравляли наш народ и в особенности вынужденных переселенцев с освобождением наших земель от оккупации мы, к сожалению, не имели возможности в тот же момент ответить Вам взаимностью. Ваши заслуги перед народом неоценимы. Никакими словами не выразить нашу безмерную признательность Вам. Если судьба когда-нибудь сведет меня с Вами, я поцелую Ваши руки, отдавшие приказ о начале контрнаступления. Вы избавили нас – вынужденных переселенцев от немого упрека родных земель. Господин Президент, в одном из обращений к народу Вы сказали, что «Без Шуши наше дело останется незавершенным». Я бы очень хотел, чтобы у въезда в Шушу высился отлитый золотом Ваш памятник и каждый знал, кому обязана Шуша своим освобождением. Этот монумент лишь отчасти выразит нашу благодарность. Крепко обнимаю Вас, желаю Вам долгих лет жизни. Вы – навеки наш Президент”.

“Уверены, что ни пяди, ни крупицы нашей земли больше не окажется под пятой оккупантов”

Жительница Баку Айтадж Азимова пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы подарили азербайджанскому народу славную, историческую победу, радости моей как представителю гражданского общества нет предела. Братская Турция, подставив плечо, морально поддерживала нас, в то время как некоторые силы восприняли наш триумф с горечью. Около тридцати лет мировое сообщество поддерживало нашу страну в вопросе безоговорочного освобождения Карабаха от оккупации, однако некоторые силы, не желавшие выполнять возложенную на них миссию, были откровенно разочарованы нашей славной победой.

Господин Верховный главнокомандующий, своей политикой, опирающейся на национальные интересы, Вы на основе фактов доказали всем, что Карабах является исконно азербайджанским краем и без согласия Азербайджана никакое решение по Карабаху невозможно. Оснащение победоносной Азербайджанской армии современным оружием и передовыми технологиями является наглядным результатом проводимых Вами реформ в военной сфере. Тысячи азербайджанцев, вдохновившись Вашей политикой, пошли добровольцами на фронт. Всего за 44 дня отважная Азербайджанская армия поставила врага на колени, положив конец 30-летней тоске. Азербайджан продемонстрировал всему миру свою мощь, справедливость восторжествовала. Нашему счастью нет предела, нас переполняют надежды. Уверен, ни пяди, ни крупицы нашей земли больше не окажется под пятой оккупантов. Те, кто позарятся на наши земли, получат сокрушительный ответ и будут уничтожены. Неоценимое значение этой исторической победы Азербайджана вовек не забудется нашим народом и навеки войдет в историю. Поздравляю Вас с победой и выражаю бесконечную благодарность за счастливые дни, подаренные нашему народу. Да убережет Всевышний Вас и наш Азербайджан! Мы победили! Карабах – это Азербайджан!”.

"Эта Победа была достигнута благодаря Вашей стальной воле”

Анар Гараев из Евлаха пишет: “Господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, пишу Вам от имени евлахской молодежи. Отечественная война, длившаяся 44 дня, завершилась сокрушительной Победой Азербайджанской армии под Вашим командованием. Эта победа была достигнута благодаря Вашей стальной воле. Несмотря на оказываемое на Вас давление, Вы проявили непоколебимую политическую волю, напомнившую нам общенационального лидера Гейдара Алиева. Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда говорил, что верит в Вас и светлое будущее Азербайджана. В 2003-2020 годах стало очевидно, сколь прав был Гейдар Алиев, впрочем, у нас не было и тени сомнений в этом.

В Отечественной войне погибли 2783 бойца нашей армии. Мы склоняем головы перед их светлой памятью. Дорогой Президент, мы всегда будем поддерживать Вас. Вы ведете азербайджанский народ в светлое будущее. Ваше имя золотыми буквами вписано в славные страницы истории. Вы - навеки наш Президент. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы продолжаете славный путь общенационального лидера Гейдара Алиева, уверены, Ваш сын тоже пойдет по Вашим стопам. Наследие Гейдара Алиева, спасшего азербайджанский народ, будет жить вечно, оно достойно этого”.

“Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нам радость победы”

Рафик Гумбатов из Тбилиси пишет: "Уважаемый господин Президент, в первую очередь, хочу поздравить Вас, победоносную Азербайджанскую армию и наш народ со славной Победой. Благодаря Вашему мудрому командованию, исключительному мужеству наших солдат и офицеров мы одержали победу в 44-дневной войне, начавшейся 27 сентября. Справедливость восторжествовала. Освобождение Карабаха принесло огромную радость всем азербайджанцам, в том числе и азербайджанцам Грузии. Мы - жители Грузии, верные граждане страны, в которой проживаем, но в наших жилах течет азербайджанская, тюркская кровь. Мы разделяем радость и горе родного Азербайджана. В течение 44-дневной войны наши соотечественники, проживающие в Грузии, сплотились, проявив солидарность. Были организованы многотысячные митинги в знак поддержки, азербайджанская община направила заявление почти 60 неправительственным организациям, передала его правительству Грузии, дипломатическим корпусам, представительствам международных организаций в Тбилиси. Отдельные представители нашей общины направили сотни писем в парламенты западноевропейских стран. Был выражен протест против бомбежек Барды, Тертера и Гянджи, убийств мирных жителей.

В течение 44 дней мы с волнением ждали у экранов телевизоров радостных вестей, с гордостью слушали название каждого населенного пункта, освобожденного от оккупации. 8 ноября Вы с Аллеи шехидов сообщили нам самую радостью весть – весть об освобождении Шуши. А спустя пару дней стало известно о капитуляции Армении и сокрушительной Победе Азербайджана над врагом. В честь этой долгожданной Победы в отдельных регионах Грузии были совершены жертвоприношения, организованы мероприятия, почтена светлая память наших шехидов. В этой молниеносной войне сражались и сотни уроженцев Грузии. По последним данным, шехидами стали 16 из них. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеление ветеранам.

Уважаемый господин Президент, от всего сердца благодарим Вас и героическую Азербайджанскую армию за одержанную победу. Вы вернули нам веру в себя, нашу национальную гордость, водрузив трехцветный флаг Азербайджана на нашей исконной, вековечной земле, ожидавшей нашего возвращения почти 30 лет. Ваша дальновидная и мудрая политика, умелое командование подарили нам радость победы. Парад Победы, состоявшийся 10 декабря, увековечил Вашу фразу "Карабах - это Азербайджан!" Да хранит Всевышний Вас, наш Азербайджан и всех азербайджанцев”.

“Плоды Вашей успешной политики воплощены в том числе в стремительном восстановлении освобожденных земель”

Жительница Гаха Айтекин Мусаева пишет: "Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас и нашу могучую армию с грандиозной Победой, одержанной в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Я, равно как и все азербайджанцы, с чувством гордости выражаю Вам глубокую признательность за победу, одержанную в боях и в политической плоскости. Сегодня мы видим плоды Вашей успешной политики, многотрудной и славной деятельности в том числе в стремительном благоустройстве освобожденных земель. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым. Желаю крепкого здоровья Вам и всей Вашей семье. Да здравствует Победоносный Верховный главнокомандующий! Да здравствует наша могучая армия! Карабах - это Азербайджан!”

“Никогда не забуду сказанного Вами и буду верно служить Родине”

В письме жителя Губы Омара Алиева говорится: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я очень люблю Вас, испытываю гордость, слушая Ваши выступления по телевизору. Наши земли были освобождены благодаря Вам и нашей армии. Мне 8 лет. Я никогда не забуду сказанного Вами и, когда вырасту, буду верно служить Родине. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!”

“Эта Победа - результат Вашей несокрушимой политической воли, проводимой успешной внутренней и внешней политики”

Житель Шамахи Маил Алыджанов пишет: “От имени всех шамахинцев выражаю Вам глубокую признательность за полное освобождение Карабаха от армянских фашистов и подаренную нам радость победы. Мы гордимся Вами! Эта Победа - результат Вашей несокрушимой политической воли, проводимой успешной внутренней и внешней политики. Освободив наши земли от армянских фашистов, Вы подарили неописуемую радость азербайджанцам всего мира, вернули нам национальное самосознание и продемонстрировали несокрушимость нашего народа.

Вы и Мехрибан ханум Алиева побывали на освобожденных землях и лично подняли флаг Азербайджана - воплощение нашей гордости и символ государственности, тем самым показав всему миру несокрушимость нашего народа, наше духовное единство, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы благодарны Вам за подаренную нам радость победы. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов”.

«Эта Победа вернула нам веру в себя»

Мухаммед Зейналов из Гянджи пишет: “Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и весь наш народ с великой Победой, одержанной благодаря мужеству солдат и офицеров Азербайджанской армии под Вашим командованием. В Отечественной войне, длившейся 44 дня, победоносная армия Азербайджана под Вашим командованием, одержав блистательную победу над заклятым врагом, освободила наши родные края, остававшиеся под оккупации без малого 28 лет. Эта Победа, ознаменовавшая восстановление территориальной целостности нашей страны, вернули нам веру в себя и вкус победы. Господин Президент, Вы создали совершенную модель современного армейского строительства. Выражаем Вам глубокую признательность за одержанную победу”.

"Азербайджан одержал над Арменией военную, политическую и психологическую победу”

Маис Ибадов из Ташкента пишет: “Уважаемый господин Президент, 44-дневная Отечественная война вновь продемонстрировала всему миру силу азербайджанского народа. Оккупированные карабахские земли были освобождены по Вашему приказу в результате контрнаступления отважной Азербайджанской армии. Во второй Карабахской войне Азербайджан одержал над Арменией военную, политическую и психологическую победу. Были развенчаны армянские мифы. Мы - азербайджанцы, проживающие в Узбекистане, восприняли весть о Победе с большой радостью. Азербайджанский народ и армия сплотились вокруг Вас в могучий кулак. Ваша решительность и дипломатические шаги во Второй Карабахской войне воодушевили Азербайджанскую армию. Проживающие в Узбекистане азербайджанцы всецело поддерживают наше государство и проводимую Вами политику. Ваши решительные выступления вселяют в нас радость. Каждый из нас готов сражаться за Родину. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует непобедимый Верховный главнокомандующий!”

“Мы гордимся Вами”

Хейрулла Азизов из города Ширван пишет: "Уважаемый господин Президент, от имени интеллигенции Ширвана и от себя лично с чувством глубокой признательности поздравляю Вас, могучую армию Азербайджана и весь наш народ с победой и восстановлением территориальной целостности нашей страны. Благодарю Вас за дальновидную политику, принесшую нашей стране триумф в военных действиях и на дипломатической арене. Уважаемый Президент, 10 ноября Вы, посетив могилу общенационального лидера вместе с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханым, отчитались как сын, с честью исполнивший завещание отца. Ваше обращение к народу с Аллеи шехидов растрогало наши сердца. Мы гордимся Вами! Мы скорбим о шехидах, отдавших свои жизни за Родину. Выражаем соболезнования семьям, воспитавшим славных сыновей Азербайджана. Да здравствуют Азербайджанская армия и Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!”

"Грандиозный военный парад, продемонстрировавший братство Турции и Азербайджана - результат Вашей успешной деятельности”

Гахраман Садиев из города Алматы пишет: "Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, от имени Ассоциации азербайджанцев, проживающих в городе Алматы, и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с праздником Победы. Вы воплотили в жизнь наши мечты. Грандиозный военный парад продемонстрировал братство Турции и Азербайджана. Все это является плодом Вашей успешной деятельности. Мы горды тем, что во главе нашего народа стоит такой Президент, как Вы. Да здравствует отважный солдат Азербайджанской армии, подаривший нам радость победы! От всей души благодарю каждого из них. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, преклоняю голову перед их светлой памятью. Желаю скорейшего исцеления раненым. Уважаемый господин Президент, мы гордимся Вами! Под Вашим командованием наша победоносная армия написала славные страницы истории, и Вы являетесь подлинным героем этой летописи, героем XXI века. Уверен, благодаря Вашей дальновидной политике Азербайджан и дальше будет успешно двигаться вперед и одерживать уверенные победы. Да убережет Всевышний Вас, нашу армию и нацию!”

"Благодаря Вам граница, восстановленная нашей победоносной армией, будет нерушима и вечна”

Бахман Гасымов из Саратова пишет: "Уважаемый Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, пишу Вам из Саратова. Мы всецело поддерживаем Вас и наш народ. Господин Президент, общенациональный лидер Гейдар Алиев отводил важное место созданию в Азербайджане мощной армии. Гейдар Алиев был гениальным лидером, вся его деятельность была проникнута любовью к народу. Именно им был заложен прочный фундамент славной Азербайджанской армии, а Вы как его достойный преемник еще больше упорядочили и укрепили нашу армию. Сформированная Вами армия за 44 дня выдворила армянских оккупантов с наших земель, на протяжении 30 лет находившихся под пятой у врага. Вы обрадовали нас вестями о победах. Все эти 30 лет ООН, Минская группа и ОБСЕ закрывали глаза на армянский фашизм. Господин Верховный Главнокомандующий, мы благодарны Вам за самоотверженную деятельность во имя нашей Родины. Мы гордимся Вами и нашей славной армией. Да хранит Всевышний Вас и могучую Азербайджанскую армию.

Господин Президент, в одном из своих выступлений Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес: “Горе Азербайджана - наше горе, радость его - наша радость, победа - наша победа. Ильхам Алиев - мой брат!”. Наряду с братской страной, нам оказали моральную поддержку Пакистан, Израиль, Грузия и другие страны. Мы признательны им за это. Вам удалось выстроить хорошие отношения со всеми странами. Мы приветствуем прибытие турецких солдат в Азербайджан и все принятые Вами меры. Сегодня на наших землях, освобожденных от оккупации ценой жизни отважных сыновей нашей Родины, гордо развевается трехцветный флаг Азербайджана.

Да упокоит Всевышний души наших шехидов, мы преклоняем головы перед их матерями. Мы благодарны нашим военным врачам, вернувшим к жизни раненых солдат. Господин Президент, мы верим в дальнейшее процветание нашего Карабаха. Благодаря Вам граница, восстановленная нашей победоносной армией, будет нерушима и вечна. Мы гордимся Вами и нашей победоносной армией. Уважаемый Президент, героический сын нашей Родины, Верховный главнокомандующий, дорогие нам Ильхам Алиев и Мехрибан ханым Алиева, желаю Вам крепкого здоровья. Мы признательны Вам за Победу”.