Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Страны Запада должны направить основное внимание на поддержку усилий по устойчивому миру в регионе.

Об этом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал в интервью радиопрограмме известного канала "FOX News", сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана.