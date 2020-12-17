Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов
БАКУ /Trend/ - Страны Запада должны направить основное внимание на поддержку усилий по устойчивому миру в регионе.
Об этом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал в интервью радиопрограмме известного канала "FOX News", сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана.
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