Азербайджанцы в Канаде разработали мобильное приложение, помогающее стать популярным

БАКУ /Trend/ - Приложение Hype Simulator, созданное проживающими в Канаде азербайджанцами – Аждаром Гасымовым и Улькер Ахундзаде, занимает в США и Канаде одно из первых мест по числу пользователей с 0$ расходов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

По словам У.Ахундзаде, мобильное приложение, разработанное 6 месяцев назад, опередив все мобильные приложения в Америке и Канаде, в том числе миллионы гигантских приложений, таких как Zoom, Youtube, TikTok, Instagram, Facebook и WhatsApp, вышло на 1-е место. Данное мобильное приложение способствует получению желанной для многих популярности.

"С момента применения вам предоставляется два выбора, такие как “Уже популярен” или “Идущий к популярности” (Celebrity or Going Viral). Эта программа имеет более 3,5 миллиона скачиваний. Их количество превысило 2 миллиона в течение последних 3 недель", - сказала наша соотечественница.

В настоящее время молодые специалисты работают над мобильным приложением "Утративший популярность", являющимся 3-м выбором (Canceled mode).

Отметим, что Аждар Гасымов и Улькер Ахундзаде – супруги. А.Гасымов работает менеджером в компании "Software Developer". У.Ахундзаде окончила Университет Ватерлоо по специальности "Компьютерные науки". Ее отец – директор факультета математики и бизнес-программ Университета Ватерлоо, профессор Ильхам Ахундов. В 2016 году И.Ахундов за диаспорскую деятельность был награжден Президентом Азербайджана медалью "Tерегги".