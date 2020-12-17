Наблюдательные пункты в Карабахе будут располагаться в определенных Азербайджаном местах - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В подписанном с Россией меморандуме четко указано, что наблюдательные пункты в Карабахе будут располагаться в определенных Азербайджаном местах.

Об этом в интервью телеканалу 24 TV. сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

Министр подчеркнул, что российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет расположен в Агдаме: «В меморандуме, подписанном нами с Россией, четко указано, что наблюдательные пункты будут находиться в местах, определенных Азербайджаном. Наблюдательные пункты должны быть там, где укажет Азербайджан».

(Текст: Кямаля Сеидова)