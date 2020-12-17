Мы будем предпринимать необходимые шаги для обеспечения устойчивого прекращения огня в Карабахе - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Мы будем предпринимать необходимые шаги для обеспечения устойчивого прекращения огня в Карабахе.

Об этом в интервью телеканалу 24 TV. сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в настоящее время идут переговоры с Азербайджаном по вопросам, связанным с наблюдательными пунктами: "В самое ближайшее время мы создадим этот центр, а также предпримем необходимые шаги для обеспечения устойчивого прекращения огня. Целесообразно реализовать это быстро. В последние дни произошли случаи нарушения прекращения огня с армянской стороны. Азербайджан дал ответ, но здесь есть и ответственность России, потому что в соответствии с трехсторонним заявлением там присутствуют российские миротворческие силы. Россия должна пресекать нарушение прекращения огня".

(Текст: Кямаля Сеидова)