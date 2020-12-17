Продолжаются меры по улучшению обеспечения азербайджанских подразделений на освобожденных территориях - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выполняются соответствующие мероприятия по улучшению обеспечения и оснащения подразделений азербайджанской армии на освобожденных территориях.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в то же время в населенных пунктах на этих территориях и на новых позициях в высокогорных местностях организуются служба войск и боевое дежурство.

(Текст: Турал Гараджаев)