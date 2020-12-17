Запад должен направить основное внимание на поддержку мира в регионе – посол Элин Сулейманов (версия 3)

Политика 17 декабря 2020 14:38 (UTC+04:00)

(первая версия в 09:49)

БАКУ /Trend/ - Страны Запада должны направить основное внимание на поддержку усилий по устойчивому миру в регионе.

Об этом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов сказал в интервью радиопередаче известного канала "FOX News", сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство Азербайджана.

В интервью посол рассказал об успешной контроперации Азербайджана в ответ на военные провокации Армении, возвращении территорий страны, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.

Сулейманов отметил, что контроперация была проведена в пределах международно признанных границ Азербайджана. До внимания было доведено, что, освободив свои оккупированные территории, Азербайджан выполнил четыре резолюции СБ ООН, требующих вывода оккупационных сил с азербайджанской территории. Он добавил, что в настоящее время идет восстановление территорий, полностью разрушенных в результате армянской агрессии.

Элин Сулейманов выразил надежду на налаживание экономического и социального сотрудничества между Азербайджаном и Арменией, и в целом на возрождение региона.

Он отметил, что экстремистские идеологии и мнения не принесут никакой пользы региону.

В ответ на вопрос журналиста о культурных корнях и существовании армян на территории Азербайджана посол отметил, что в многонациональном Азербайджане представители различных народов всегда свободно пользовались свободами своей культуры. Азербайджан и азербайджанское общество гордятся своим культурным разнообразием и толерантностью.

Посол также прокомментировал информацию, опубликованную международной организацией "Human Rights Watch" в связи с конфликтом. Отвечая на утверждение, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли принадлежащую армянам церковь в городе Шуша, Сулейманов подчеркнул, что, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанская армия никогда не целилась в церкви. Отметив, что церковь могла быть повреждена либо случайно, либо в результате взрыва, произошедшего в стороне, посол добавил, что в этом случае не было человеческих жертв. Наоборот, по опубликованным данным организации, во время атак ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана, где живут гражданские лица, были применены кассетные боеприпасы, погибли десятки мирных граждан.

С полной версией интервью можно ознакомиться на:

https://omny.fm/shows/the-fox-news-rundown-1/evening-edition-new-violence-breaks-armenia-azerba

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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