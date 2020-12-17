Назван первоначальный размер компенсации за ущерб, причиненный мирному населению Азербайджана в результате агрессии Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение "О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в целях выплаты материальной помощи в связи с ущербом, причиненным имуществу гражданского населения, в порядке, установленном частью первой распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" № 2343 от 14 декабря, средства в размере 9 068 128 манатов, первоначально рассчитанные на основании списков, представленных рабочими группами, созданными Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 612s от 11 ноября 2020 года, будут профинансированы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда.

Из вышеуказанных средств 2 920 500 манатов будут перечислены на соответствующий казначейский счет ИВ города Гянджа, 67 000 манатов - ИВ города Мингячевир, 1 848 500 манатов - ИВ Агдамского района, 586 000 манатов - ИВ Агджабединского района, 233 000 манатов - ИВ Бардинского района, 124 000 манатов - ИВ Бейлаганского района, 41 000 манатов - ИВ Джебраильского района, 4 000 манатов - ИВ Нафталанского района, 2 296 500 манатов - ИВ Тертерского района, 494 500 манатов - ИВ Физулинского района и 421 500 манатов - на соответствующий казначейский счет ИВ Геранбойского района.

Министерству финансов и соответствующим органам местной исполнительной власти поручено на основании списков, представленных в Госкомиссию Рабочими группами, в 10-дневный срок осуществить выплату рассчитанной на гражданское население финансовой помощи на банковские счета (в том числе, банковские карты) владельцев жилых домов или их законных представителей, и представить в Кабинет министров отчет о результатах.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)