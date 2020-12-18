Строительство Мониторингового центра продолжается - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Мониторинговый центр по наблюдению за прекращением огня будет находиться в Агдаме.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в данный момент продолжаются строительные работы: "Наши генералы и другой личный состав готовы выехать. Кроме того, на освобожденные территории отправлены специалисты по разминированию, которые также проходят тренинги в Азербайджане".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)